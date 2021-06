První před prodejnu dorazili dvě starší ženy a muž, přišli nakoupit především dětské oblečení. Irský řetězec znají ze zahraničí, vědí, že v něm lze nakoupit zboží za nízké ceny.

První čekající ČTK řekli, že před novou prodejnu dorazili kolem půl osmé ráno. „Čekal jsem, že tu budou mladí. Paní byla jednička, já jsem dvojka,“ uvedl muž, který přijel z Liberce. Další dvě ženy, které přišly mezi prvními, byly obě z Prahy. Primark dříve navštěvovaly v Drážďanech a ve Vídni. Řekly, že jsou rády, že nyní už nebudou muset takto daleko cestovat.

Lidé ve frontě příliš nedodržovaly bezpečné rozestupy, jen málokdo měl nasazenou roušku jako ochranu proti šíření koronaviru. Čekající ve frontě snídali, personál nedalekého hotelu mezi ně vyrazil prodávat balenou vodu.

Zákazníky zajímaly ceny

Na nákupy vyrazily také paní Ivana a Štěpánka. „Do pražského Primarku jsem se těšila celý rok, měl se otevírat už loni,“ řekla paní Ivana, která dorazila s matkou Štěpánkou. „Já jsem se moc netěšila, ale dcera mě vytáhla. Tolik lidí jsem nečekala,“ dodala paní Štěpánka. Primark znají hlavně z Rakouska a Anglie, jsou zvědavé, jaké budou v Praze ceny.

První Primark v tuzemsku se nachází v nově postaveném polyfunkčním domě s názvem The Flow Building, který stojí na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Obchod se rozkládá ve třech patrech. Kvůli nemoci covid-19 firma zahájení provozu několikrát odložila. Původně se s ním počítalo už loni v květnu.

Prodejna s plochou 4600 metrů čtverečních se otevřela v 09:00. Zákazníky vítal personál, který mával vlaječkami, k otevření společnost pustila píseň skupiny Queen We are the Champions. Kromě oděvů, obuvi a doplňků obchod nabízí také kosmetiku a doplňky do domácnosti. Prodejna bude fungovat od pondělí do soboty od 09:00 do 21:00, v neděli mezi 10:00 a 20:00. V obchodě platí protiepidemická opatření jako limit zákazníků v jeden čas na metry čtvereční. Do Primarku se najednou vejde 313 lidí.