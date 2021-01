Zkusil to. A neuspěl. To je případ muže z Prahy, majitele salonu pro psy, který měl být minulý rok dlouhodobě nemocný, a tak požadoval pojistné plnění z léčení. „Zjistili jsme, že tento muž rád využívá sociální sítě. V době, kdy měl údajně marodit, měl na svých profilech fotografie ze svého salonu, na nichž v žádném případě nevypadal nemocně,“ popsal Pražskému deníku Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy.

Právě tato pojišťovna loni prošetřovala 772 případů. A ve více než v polovině – ve 409 případech prokázali její detektivové podvodné jednání.

Díky tomu pojišťovna ušetřila více než 124 milionů korun. „Z celkového počtu prověřovaných případů na pojistný podvod bylo 43 procent z pojištění motorových vozidel, 36 procent pojištění majetku a odpovědnosti a 21 procent pojištění osob,“ vypočítal Káňa.

Poctivější nebyli ani klienti Generali České pojišťovny. „Uchráněná hodnota neoprávněně vyplaceného pojistného za loňský rok činila téměř půl miliardy korun,“ sdělil mluvčí Jan Marek.

V Generali dominovaly podvody z podnikatelského pojištění – firmy se „činily“ v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti. „Našim detektivům se podařilo ochránit přes 326 milionů korun,“ uvedl Marek s dovětkem, že dále následovaly podvody z oblasti autopojištění. A typické byly i podvody u havarijního pojištění a škod na zdraví. „Ty se hradí z povinného ručení a už jsou pro nás takovým neblahým evergreenem.“

Koronavirus změnil styl podfuků

Oslovené pojišťovny potvrzují, že hlavní město „vede“ v pojistných podvodech oproti zbytku republiky. Až třetina případů, které Pražané nahlásí, jsou následně vyhodnocena jako pokus o podvod. Po metropoli následuje Středočeský, Ústecký, Jihočeský a Plzeňský kraj.

Do pojistných podvodů zasáhla minulý rok i koronavirová krize. Na jejím začátku šlo hlavně o stornopoplatky u cestovního pojištění. Ty se při neuskutečněném zájezdu vztahují na případy, kdy klient nebo jeho blízká osoba onemocní, přijde o práci nebo se rozvede.

„Nevztahují se však na změnu epidemiologické nebo klimatické situace v destinaci, do které má odjet. A protože koronavirus patří do kategorie 'změna epidemiologické situace', někteří cestovatelé ve spolupráci s lékaři pojišťovně oznámili, že byli nemocní, přestože jim nic nebylo,“ řekl Pražskému deníku Václav Bálek, mluvčí Allianz pojišťovny.

Právě lékaři se do pojistných podvodů zapojují čím dál častěji. „Trendem poslední doby je zvýšení počtu pokusů o pojistné podvody v úrazovém pojištění s vědomím lékařů. Pravdou je, že řada doktorů se na nich nepodílí úmyslně. Neuvědomují si totiž, že například neopodstatněným prodlužováním pacientovy léčby se podílí na pojistném podvodu a mohou za to být sankcionováni,“ vysvětluje Marek.

Podle něj Pražané ve snaze neoprávněně získat pojistné plnění falšují dokonce i lékařské zprávy.

Škodu chtěla hodit na veverku

Čas od času detektivové pojišťoven řeší i velmi kuriózní pokusy o podvod. Řidička z Prahy parkovala před hypermarketem. A pojišťovně nahlásila, že jí díru do hadice k turbu prokousala veverka. „Zvíře do ní navíc mělo nanosit psí granule… Verzi o hlodavci zcela vyvrátili detektivové. Otvor v hadici byl velmi malý, psí granule by se do něho ani nevešly. Navíc to veverka podle řidičky měla stihnout za čas, kdy žena nakupovala,“ popsal Bálek.

Rozbité turbo se žena zkrátka snažila hodit na veverku a chtěla k tomu využít jedno z pojistných rizik. Ale marně.