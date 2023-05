Kromě sedmi bloků se zhruba 2 500 byty tu bude stát i šestitřídní mateřská škola, která bude předána do užívání městské části, vznikne zde nový veřejný park o rozloze 1,5 hektaru a také promenáda se zelení a vodními prvky. V parteru domů bude obyvatelům i návštěvníkům lokality k dispozici řada drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren.

Urbanistická a architektonická koncepce Parkové čtvrti, kterou od stanice metra Želivského dělí jen několik minut chůze, pochází z pera architekta Jakuba Ciglera. Nová zástavba je navržena ve formě polouzavřených městských bloků, vycházejících z uspořádání, jež je typické jak pro Žižkov, tak pro Vinohrady, které s lokalitou bezprostředně sousedí.

Basilejské náměstí na Žižkově prošlo obnovou. Vzniká nová Parková čtvrť

Pod architektonickými návrhy jednotlivých staveb je pak podepsáno devět ateliérů, které zde vytvořily jednadvacet rozmanitých architektonických konceptů.

Kromě domů vybudovaných podle návrhu ateliéru Jakuba Ciglera a architektů společnosti Central Group budou v lokalitě stát objekty nesoucí rukopis ateliérů Bogle Architects, A.D.N.S. architekti, Šafer Hájek Architekti, Chybik + Kristof, Loxia, Aulík Fišer architekti a CMC architects. Autorem architektonického řešení bytového domu, který po devadesáti letech dotvořil Basilejské náměstí, je ateliér A.D.N.S. architekti.

„Žižkov prochází velkou proměnou a stává se novou trendy čtvrtí - podobně jako sousední Karlín. Potenciálu Prahy 3, na jejímž území připravujeme tři velké rezidenční projekty se zhruba 4 600 byty, u nás ve firmě velmi věříme. Žižkov totiž je a stále více bude skvělým místem pro život," řekl Dušan Kunovský, majitel společnosti Central Group, která zde kromě již rozestavěné Parkové čtvrti pracuje na Centru Nového Žižkova a projektu Nový Jarov.

Zdroj: Youtube

„Největší přínos projektu podle mého názoru spočívá tom, že se s developerem podařilo domluvit změnu funkce výstavby. Dnes se to možná již neví, ale dříve bylo v plánu, že v této lokalitě vyroste velké obchodní centrum. To by sem ovšem přivedlo nepřiměřenou osobní dopravu, lidé by přijížděli za nákupy, nežili by zde. Jsem rád, že došlo k dohodě a změně využití daného území na rezidenční. Z pohledu veřejného zájmu vidím největší benefit projektu v umožnění průchodnosti Parkové čtvrti, v nové mateřské škole, ve veřejných plochách i náměstí, které projekt nabízí nejen novým obyvatelům, ale i starousedlíkům," dodal Pavel Dobeš, místostarosta MČ Praha 3.

Dokončení výstavby prvního bloku Parkové čtvrti, která bude růst postupně ve třech etapách, je naplánováno na červenec roku 2024. Výstavba další částí by měla být zahájena v zimě a celá čtvrť, rozkládající se na ploše odpovídající čtyřem pražským Václavským náměstím, by měla být hotova do deseti let od zahájení stavby.