V Praze 7 vyroste nový bytový dům. Nabídne bydlení seniorům či mladým rodinám

/FOTOGALERIE/ Výstavbu městského bytového domu připravuje na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou v Holešovicích radnice Prahy 7. Novostavba, jejíž podoba vzešla z mezinárodní architektonické soutěže, by v závislosti na délce povolovacího procesu mohla být hotova zhruba do čtyř let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vítězný návrh městského bytového domu v Praze 7. | Foto: Apropos Architects

Do otevřené mezinárodní architektonické soutěže, kterou Praha 7 vyhlásila vloni v červenci, své návrhy přihlásilo celkem 45 architektonických studií. Kromě tuzemských architektů mezi nimi byli zastoupeni také účastníci z Německa, Maďarska, Polska, Rumunska či Velké Británie. O vítězi, jímž se stalo studio Apropos Architects, působící v České republice, Švýcarsku a Nizozemsku, pak rozhodovala mezinárodní porota v čele s Kristien Ring, architektkou, kurátorkou a ředitelkou AA Projects. Prahu 7 reprezentovali místostarostové Lenka Burgerová a Pavel Zelenka. Vítězný návrh městského bytového domu svojí architekturou i použitými materiály odkazuje na industriální minulost této části Prahy. „Vnitřní dispozice vítězného domu umožňuje jak soukromý venkovní prostor pro každý byt, tak velkorysé prostory sdílené. Efektivní dispozice nabízí vysoký počet bytů a spolu se zvoleným konstrukčním řešením také dostatek možností pro jejich spojování a obecně vysokou flexibilitu půdorysu,“ uvedla porota k výběru vítěze. V CAMPu probíhá výstava věnovaná bydlení. Její součástí se může stát i váš byt „Cílem našeho návrhu bylo vytvoření silné sousedské komunity, jejíž členové se budou s navrženým objektem identifikovat. Pro tento účel vznikly prostory, které obyvatele k setkávání podvědomě navedou,” popsali svůj návrh jeho autoři. Jedná se například o širokou dvorní pavlač, společnou místnost s přístupem do zahrady ve vnitrobloku či střešní terasu s možností komunitního pěstování bylin a zeleniny. Celková plocha pozemku, ležícího jen několik minut chůze od stanice metra Nádraží Holešovice, dosahuje bezmála osmi set metrů čtverečních. Novostavba, v níž se kromě šesti desítek bytů budou nacházet i prostory určené pro občanskou vybavenost, naváže na okolní zástavbu, vytvoří nové nároží a přirozeně tak zaplní místo nedostavěného bloku bývalé papírny. Na budově by měly být i zelené střechy a počítá se také s fotovoltaickými panely, které budou využity k úspoře společné spotřeby energie domu. V domě budou převažovat byty 1+kk do třiceti metrů čtverečních, třicet procent z nich by mělo být bezbariérových. „Počet bytových jednotek je koncipován s vysokou mírou variability. Byty budou určené pro seniory či lidi se zdravotním omezením, ale nacházet se zde budou i startovací byty pro mladé rodiny a samoživitele či služební byty pro klíčové profese. K nim patří například učitelé, zdravotní sestry, policisté či hasiči. Byty jsou proto navrženy v modulovém řešení, aby bylo možné jejich snadné spojení do větších celků pro potřeby vícečlenných rodin,“ uvedl Pavel Zelenka, místostarosta Prahy 7. Do parteru je kromě komerční části navržen i prostor pro dětskou skupinu, který bude mít vlastní přístup do zahrady vnitrobloku. V Praze 9 vzniklo nové komunitní centrum. Poslouží dočasně před výstavbou bytů Nejedná se ale o jediný projekt, kterým se Praha 7 věnuje svému bytovému fondu - rekonstruuje další bytové domy, provádí opravy prázdných bytů a realizuje půdní vestavby. „Považujeme za nezbytné, aby město i městské části reagovaly na to, že se životní náklady všech Pražanů výrazně zvyšují. Hlavní město potřebuje mnohem větší nabídku cenově dostupných malometrážních bytů. Již před lety jsme proto zastavili prodej obecních bytů, opravujeme a rozšiřujeme svůj bytový fond. Na příkladu naší radnice nebo nové Základní školy Jana Vodňanského jsme ukázali, že nejlepším způsobem jak vybrat architekty a projektanty na významné veřejné stavby, je otevřená architektonická soutěž. Proto jsme se touto cestou vydali i v případě holešovického domu v ulici Za Papírnou,“ uvedl Jan Čižinský, starosta Prahy 7.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu