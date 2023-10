Průměrná nabídková cena volných bytů v Praze klesla. Během letošního července a srpna se oproti dvěma předchozím měsícům propadla o 1,2 procenta na 152 000 Kč za metr čtvereční. V nabídce se objevilo celkem 13 nových developerských projektů s objemem 925 bytových jednotek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Cvrčková Klára

Vyplývá to z nejnovějších dat Deloitte Develop Indexu, který každé dva měsíce mapuje vývoj na pražském developerském trhu a sleduje vývoj nabídkových cen nových bytů.

„Průměrná cena nových bytů v Praze klesla počtvrté v řadě. Mezi hlavní důvody těchto propadů bezesporu patří setrvale vysoké úrokové sazby, prázdninové měsíce, vyčkávací taktika případných kupujících a vysoká inflace,“ řekl Petr Hána z poradenské společnosti Deloitte.

Podle něj tak zájem o nové byty nerostl, nebo dokonce klesal a tomu odpovídá i pohyb nabídkové ceny.

Klesl i počet prodaných bytů

Samotný prodej nových bytových jednotek v období před letními prázdninami, navzdory klesající poptávce, neklesal. I to se však nyní změnilo. Zatímco v květnu a v červnu letošního roku bylo na pražském rezidenčním trhu podle informací developerů prodáno celkem 785 nových bytů, o prázdninách už to bylo jen 480. Během tohoto období naopak bylo do nabídky opětovně vráceno 121 bytů.

Nabídkové ceny nových bytů v Praze za červenec–srpen 2023.Zdroj: Deloitte

„Čtyřicetiprocentní pokles prodejů je skutečně citelný propad. Je evidentní, že situace developerů aktuálně není jednoduchá. Oproti předchozím rokům, kdy poptávka převyšovala nabídku, musí nyní více investovat do marketingu a dalších aktivit na podporu prodeje. Přesto si myslím, že majitele pro nové bytové jednotky nakonec najdou. Může to však trvat déle,” uvedl Hána.

Nejvíce nových bytů hlásí Smíchov a Praha 9

Nejvíce nových bytů k prodeji bylo v létě na Praze 5 (1 652 bytových jednotek), Praze 9 (1 445) a Praze 4 (1 211). Naopak nejmenší množství nových bytů k prodeji bylo na Praze 1 (29 bytových jednotek), Praze 2 (147) a na Praze 7 (313). Na konci léta bylo v nabídce celkem 167 dostavených projektů, dalších 160 je ve výstavbě a 22 před výstavbou.

Nejvíce nových bytů na pražském nemovitostním trhu v daném období prodal developer Central Group (91 bytů), následovaný investičním fondem QI (32 bytů) a společnostmi Penta (31), Vivus (28) a Skanska (21).

Klesla i prodejní cena

Pokud jde o skutečně prodané byty bez ohledu na to, zda jde o novostavby nebo prodej starších bytů, i zde cena v metropoli klesala, a to o 2 % na 114 500 Kč za metr čtvereční. Plyne to z dat žebříčku Real Index za druhé čtvrtletí roku 2023.

Pro srovnání, v tu dobu se prodávaly byty ve Středočeském kraji v průměru za 74 400 korun za metr čtvereční, což byl oproti předchozímu čtvrtletí pokles o dvě procenta. Zde je ale údaj zkreslen použitým vzorkem, v indexu jde totiž o průměrnou cenu jen za Benešov, Beroun, Kladno, Mladou Boleslav a okresy Praha-východ a Praha-západ.

Skutečné ceny prodaných bytů v ČR za 2. čtvrtletí 2023.Zdroj: Deloitte

Na území metropole zaznamenala největší propad městská část Praha 4 (-9,6 %), Praha 9 (-5,5 %), Praha 2 (-5,2 %) a Praha 8 (-4,2 %). Nejvyšší růst se naopak projevil v Praze 7 (4,9 %), Praze 3 (3,3 %) a Praze 6 (2,9 %).

Penta Investments je majitelem společnosti VLM vydávající Pražský deník.