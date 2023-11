Martin František Přívětivý je poslední rok generálním ředitelem společnosti ABF, před tím zde byl výkonným ředitelem a v různých funkcích působí ve firmě od roku 2011. Na starosti má mimo jiné veletržní areál v Letňanech nebo několik desítek veletrhů v něm

Co obnáší práce generálního ředitele výstavního areálu v Letňanech?

Je to zodpovědnost za svěřené dílo. Já jsem společnost ABF ani výstaviště PVA EXPO nezaložil, máme svého majitele. A já se cítím být zodpovědný za pokračování výstavnictví v areálu a rozvíjet společnosti, které za tímto účelem provozujeme.

O jaké společnosti jde?

Je to společnost ABF, která je veletržní správou a v průběhu roku organizujeme zhruba čtyřicet veletrhů. Máme společnost PVA EXPO Praha, která je majitelem areálu. Do našeho portfolia patří i společnost MIP Group, kterou využíváme k účasti na zahraničních veletrzích a která spolupracuje s Czechtrade, Czechtourism nebo ministerstvem průmyslu a obchodu. Letos v květnu jsme koupili společnost MDL Expo, která v Česku a na Slovensku organizuje mimo jiné veletrh Aquatherm. Aje to společnost ABF Expo Praha, která to všechno spojuje do platformy shopex.cz. Na ní je k prodeji nasazeno asi 250 tisíc produktů našich vystavovatelů.

Váš výstavní areál je poměrně mladý…

V září jsme oslavili 25 let.

A proměnilo se výstavnictví za tu dobu?

Asi by to chtělo rozdělit na dobu před covidem a po covidu. Před pandemií jsme si nedokázali představit, že by nastala situace, kdy by se neotevřel připravený veletrh. My jsme na březen 2020 měli připraven soubor veletrhů For Caravan a For Boat, připravené do posledního chlebíčku a posledního zaparkovaného karavanu a obytného vozu. A druhý den jsme prostě neotevřeli, Mluvím o tom proto, že jsem přesvědčen, že jsme se vrátili v dobré kondici a jsme dnes jedničkou na českém trhu. Dnes máme velkou chuť bát jedničkou výstavnictví ve střední Evropě.

Jezdíte se tedy dívat po konkurenci v zahraničí?

Samozřejmě se jezdíme dívat do zahraničních, na zahraniční akce, odnášíme si spoustu nápadů, ale zároveň máme chuť i nějaké české veletrhy vyvézt ven a organizovat je mimo Českou republiku. Teď třeba veletrhy For Pasiv a For Wood, které se věnují nízkoenergetickým pasivním stavbám a využití dřeva ve stavebnictví.

Nakousnul jste covid a na něj jsem se právě chtěl zeptat. Byl to pro výstavnictví pomyslný návrat na start do bodu nula?

To nebyl start z bodu nula, ale z místa hluboko pod čarou. Ale už v průběhu roku 2020 se věci začaly pomalu vracet, není správné říct do starých kolejí, ale do nových postcovidových kolejí. A rok 2023 ukazuje znovu podobnost s krizemi 2008 nebo 2012, kdy veletrhy v mixu marketingu firem získávají významné místo. Společnosti mají chuť se prezentovat a ukázat ty svoje novinky nejenom online, ale i fyzicky.

Jak fungovaly vaše firmy ABF a PVA EXPO v pandemii? Museli jste třeba významně propouštět?

Museli jsme propouštět a jestli jsme před covidem měli třeba 44 veletrhů za rok, tak v průběhu covidu jsme měli nulu. Byť jsme se snažili využívat dotačních programů, které za tímto účelem byli zřízené a ty nás podržely nad vodou nebo respektive pod vodou, ale s občasným nadechnutím, museli jsme snížit náklady. Ale průběžně už zase od loňského roku nabíráme. A někdy jsou to staronoví kolegové, se kterými jsme se na nějakou přechodnou dobu museli rozloučit, anebo jsou to noví kolegové, kteří přicházejí s novými nápady.

Když začínal restart po covidu restart, dostali jste další ránu. Shořela výstavní hala, ve které zrovna sedíme.

Ano, výstavní hala 1, kde se zrovna konala jedna akce. Už se nám podařilo dát halu do pořádku, a dokonce ji vylepšit. Máme novou vstupní halu, tři nové konferenční sály a příští rok chceme investovat do kongresového sálu v patře nad námi pro 800 lidí.

Jsou Češi národ návštěvníků veletrhu? Sám si z dob gymnaziálních studií pamatuju na naši závist kamarádům z průmyslovky, kteří jezdili se školou na strojírenský veletrh nebo studenti ze zemědělky na Zemi živitelku.

Jsou a svědčí o tom i fakt, že v návštěvnosti jsme zpět na úrovni let 2018 či 2019.

Ač je to běh na velmi dlouhou trať, tak kolem vašeho areálu začne vznikat nová čtvrť s tisící obyvateli. Je to pro vás příležitost, nebo vám jakási samota na okraji u metra vyhovuje?

Asi se pro nás nic nemění, možná to bude komplikovanější, co se týká venkovních koncertů, protože naši budoucí sousedi by nebyli nadšení z koncertu. Rammstein. Ale co se týká výstavnictví, eventů a organizování akcí, který jsou v halách, tak si nemyslím, že se něco změní, protože ani umístění areálu u metra a na dálničních přivaděčích ze směru Drážďany, Teplice nebo z východní části republiky od Hradce Králové se také nezmění.

Co se vlastně děje v areálu, když se tady nic neděje? Myslím žádný veletrh, výstava a podobně.

Těch dnů, kdy se tady moc nic neděje, je opravdu málo. Rrok má 365 dnů, letos nás čeká nějakých 150, 170 akcí, ale ty jsou samozřejmě vícedenní. Takže jen doufám, že tady kolegové a já nebudeme muset být třeba na Silvestra nebo na Vánoce.

Když bych šel náhodou kolem, je velká šance, že můžu vstoupit a nějakou výstavu či veletrh navštívit?

Pravděpodobnost, je velká. Ale je i možnost, že to bude akce, která není otevřena pro veřejnost. I když je vstup zavřený, ale neznamená to, že se tu nic neděje.

Prodlužuje se i vám jako generálnímu řediteli pracovní den v okamžiku velkých akcí typu For Arch? Nebo už máte takový tým, že můžete ve čtyři odpoledne říct, jedu domů, běží to skvěle.

Kdyby se mi s každým veletrhem měl ještě prodloužit pracovní den, tak jsme asi na více než 24 hodinách. Protože nejen našich, ale třeba i nájemních akcí je tady tolik…

…Že vám to vlastně naplňuje bohatě pracovní den.

A kalendář.

A kalendář. Ale nějaký volný čas mít musíte. Co děláte, když nejste tady a nepracujete.

Když nejsem tady, tak jsem s rodinou. Výlety, sportování.

A u čeho si bezpečně odpočinete? Co vám zaručeně vyčistí hlavu.

Rodina. Věřte, že moje tři děti mi umí vyčistit hlavu tak, že přijdu do práce s úplně prázdnou.

