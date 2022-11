Foto: Pokračující proměna Kolbenky. Další projekt změní továrnu v byty

V nový bytový dům se zhruba do dvou let promění budova bývalé továrny na stroje, dlouhá léta chátrající v Kolbenově ulici nedaleko Náměstí OSN ve Vysočanech. Továrna, založená v roce 1896, svého času získala proslulost zejména díky výrobě velkých elektráren, které dodávala do celého světa. Produkovala ale i malé stroje, vysavače či vybavení pro stomatologické ordinace. Postupem let se stala součástí chlouby tuzemského průmyslu – Českomoravská-Kolben-Daněk (ČKD).

Vizualizace tovární budovy ČKD Kolbenka. | Foto: Masák & Partner Group