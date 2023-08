Kurýři z Rohlíku odvážejí lidem staré knihy. Už jich "ukořistili" přes 35 tisíc

Objednat nákup a při převzetí dát kurýrovi ve staré papírové tašce i knihy do antikvariátu. To je princip spolupráce, kterou před několika měsíci navázaly dva Pražanům dobře známé e-shopy – Rohlik.cz a Knihobot. Za první měsíce takto vybraly a daly do oběhu přes 35 tisíc knih.

Lidé mohou poslat přes kurýry nepotřebné knihy do antikvariátu | Foto: Rohlik.cz