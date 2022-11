Firmy hledají nízkoenergetické kanceláře. Rostou v Karlíně či na Florenci

/FOTOGALERIE/ Bastion Florenc, Košířská brána a Via Una. To jsou tři budovy o celkové ploše přes 18 tisíc metrů čtverečních, které byly na území Prahy dokončeny a zkolaudovány v průběhu letošního třetího čtvrtletí. Díky nim se objem moderních kancelářských ploch v závěru září vyšplhal na 3,8 milionu metrů čtverečních. Dvě z nich, Košířská brána a Bastion Florenc, představují novostavby, v případě projektu Via Una jde o kompletní rekonstrukci památkově chráněné budovy ze 30. let minulého století, stojící v centru Prahy.

Dokončená kancelářská budova Košířská brána. | Foto: RS Group