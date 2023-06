Kromě jiných zde sídlí Oční centrum Praha, skupina Direct či provozovatel flexibilních kanceláří Scott.Weber. Retailovými nájemci, kteří zde své provozovny otevřou v druhé polovině roku, jsou restaurace Chuck & Frida, fitness centrum Onegym a vinotéka OpenWine

Nyní se Skanska věnuje dokončení téměř dvouhektarového veřejného parku a nového nábřeží. „Naším cílem je vytvořit zde náplavku, která bude atraktivní jak pro nájemce, tak lidi z okolí," uvedl Jan Hes, projektový manažer Port7. A dodal, že pro lepší dostupnost projektu byl prodloužen i železniční podchod, který Port7 propojuje se stanicí Nádraží Holešovice

Druhým administrativním projektem, dokončeným v letošním prvním čtvrtletí, je Red Court se 7 100 metry čtverečními, za jehož výstavbou stojí společnost J&T Real Estate.

Navazuje na sousední areál Rustonka, který poblíž Invalidovny v Praze 8 tento developer již dokončil v předcházejících letech. Red Court si za svoje sídlo vybral průmyslový a technologický holding Czechoslovak Group.

Poptávka může narazit

Jak vyplývá z analýzy společnosti Colliers, v závěru prvního čtvrtletí bylo v Praze ve výstavbě zhruba 145 tisíc metrů čtverečních kanceláří, z nichž letos by mělo být dokončeno přibližně 90 tisíc metrů. A téměř polovina z tohoto objemu má v současné době již zajištěné nájemce.

„Už třetí čtvrtletí po sobě nebyla zahájena žádná nová výstavba a ani výhled do dalšího období není zrovna optimistický. V současné době je sice ve výstavbě patnáct projektů, ale na rok 2024 je jich naplánováno pouze pět. A to se přibližně za patnáct až čtyřiadvacet měsíců promítne do výrazného výpadku nabídky,“ okomentoval situaci na trhu Josef Stanko, senior analytik ve společnosti Colliers. A dodal, že tento fakt může ovlivnit v tuto chvíli stabilní cenovou úroveň nájmů.

Ta se u špičkových kanceláří v centru v průměru pohybuje na přibližně 27,00 eurech za metr čtvereční a měsíc - v podstatě se tedy jedná o stejnou úroveň, jaká na trhu panovala v závěru roku 2022. Prvotřídní kancelářské prostory v rámci širšího centra mezikvartálně vzrostly o 0,25 eura na přibližně 18,25 eur, nejvyšší nájemné ve vnější části města se ustálilo na úrovni 16,00 eur za metr čtvereční a měsíc.

„Je ale jen otázkou času, kdy se nájemné v širším centru města začne dostávat na úroveň 20,00 eur,“ podotkl Stanko.

V prvních třech měsících roku klesla míra neobsazenosti na 7,5 procenta. To v absolutních číslech představuje výměru přibližně 289 100 metrů čtverečních.

Neobsazenost se snížila ve všech obvodech kromě Prahy 1 a Prahy 7, kde s ohledem na dokončení Portu7 došlo k nárůstu ploch. Situace na jednotlivých dílčích trzích se ale liší, například v Praze 8 činí míra neobsazenosti 4,2 procenta, v Praze 4 pak 5,8 procenta.

„Objem uspokojené poptávky za první čtvrtletí roku překonal naše očekávání, ačkoliv podíl renegociací (jednání o opětovném uzavření, prodloužení nájemní smlouvy - pozn. red.) byl významný. Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací či podnájmů představovala 137 800 metrů čtverečních, což je druhý nejvyšší dosažený objem od čtvrtého čtvrtletí roku 2019,” vysvětlil Stanko.

V následujících čtvrtletích se ale podle něj dá očekávat zpomalení čisté poptávky. „Vzhledem m k tomu, že roky 2017 a 2018 byly ve znamení silné poptávky, lze předpokládat vyšší objem renegociací, protože standardní pětileté nebo sedmileté nájemní smlouvy se budou chýlit ke konci,” dodal Stanko.

Největší transakcí prvního čtvrtletí se stalo obnovení nájemní smlouvy internetového prodejce Amazon v Rustonce v Praze 8, následována prodloužením nájmu poradenské společnosti Accenture v budově Visionary v Praze 7. Největší nově obsazenou plochou pak byl pronájem společnosti LEGO Production v Aviatice v Praze 5.