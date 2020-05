Jste překvapený z toho, co se teď děje po „vypnutí“ ekonomiky na realitním trhu v Praze a okolí? Zdá se, že poměrně významně šly dolů ceny nájmů za byty, ale ostatní oblasti se drží na úrovni před krizí.

Praha je trošku výjimkou, ale i ona pocítí dopad krize. Nájemné ještě nekleslo natolik, abychom mohli mluvit o významné položce. Stále platí úměra, že tím jak se doslova vysídlují kraje a lidé se stěhují do Prahy, je v metropoli nedostatek bytů. I kdyby se stavělo sebevíce. Navíc investice do nemovitosti je poměrně stabilní. Podívejme se, jak roste inflace a jak dochází k znehodnocení řady komodit. To u nemovitostí neplatí. Takže nájmy mohou trošku klesnout, ale u standardních nemovitostí to tak nevidím.

Dají se čekat v následujících měsících ještě nějaké zásadní posuny? Na mysli mám teď hlavně ceny prodejů.

Pokud hovoříme o Praze, tak spíše nikoli, navíc to bude částečně vyrovnávat inflace. Zjednodušeně řečeno, ceny neklesnou a pokud, tak málo, a měna bude slabší. Takže ve výsledku se nic nezmění. Podívejte se nyní, kolik máte zboží v nákupním košíku a kolik jste ho tam měl za stejnou částku před půl rokem. Ale v ostatních regionech to může být katastrofa. Karlovy Vary, Mariánské Lázně a řada dalších měst ucítí propad cen velmi výrazně. Navíc domácí kupní síla poklesne a investice ze zahraničí oslabily už nyní.

Je tedy dnes dobrá doba k pořízení nemovitosti (v Praze)?

Nákup nemovitosti je vždy výzvou k dobré investici. Osobně se domnívám, že ceny neklesnou na skutečnou, opravdovou hodnotu. Druhým faktem, který jsem už zmínil, je to, že byty jsou doslova nedostatkovým zbožím a to jejich cenu ovlivňuje.

Kdo je Miroslav Duda

Narozen 21. 3. 1964.

Právník a viceprezident Asociace realitních kanceláří České republiky.

Vyučuje na Policejní akademii České republiky.

Bývalý poradce několika ministrů se v současné době se zejména věnuje svým aktivně sportujícím dětem.

Očekáváte, že se trh v nejbližší době bude vyvíjet jinak přímo v metropoli a ve Středočeském kraji?

To bude záležet na ekonomické situaci, která se zatím vyvíjí poměrně nepříznivě. Již nyní lidé, kteří si zakoupili nemovitosti takříkajíc za Prahou, tráví hodiny a hodiny v kolonách. A pokud se do té Prahy dostanou, pak díky nekoncepčnímu populistickému „hurárismu“ Prahou skoro neprojedou. Leda by si půjčili koloběžku, která je v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích umístěna na chodníku. Ale kam dají pak to auto, to nevím. Ale nyní vážně. Metropole přestává být místem k žití pro normální střední třídu. Jistě jsou městské části, zejména okrajové, které určitou koncepci mají. Praha 1 se nyní také snaží zotavit. To vše má vliv na cenu nemovitostí. Když nemáte kde parkovat, kam dát dítě do školy, před okny vám stále hučí technika, protože se jednou opravuje silnice, pak tramvajové koleje a pak chodník, cena bytu klesá. Nicméně, znovu a potřetí opakuji – věřím, že stávající ceny standardních bytů se udrží. Dokonce mohou i lehce stoupat.

Zahušťování vnitřní Prahy výstavbou nepovažujete za dobrý nápad. Proč?

To by bylo na samostatný rozhovor. Základem je absence dopravní obslužnosti, chybějící dokončení vnitřního i vnějšího okruhu. Zkuste si představit, že tunel Blanka nebude fungovat. Stačí pár hodin, kdy nefunguje, a v Praze vypukne chaos. Další problémy vidím v souvislosti s už zmíněným permanentním nárůstem obyvatel hlavního města. Ani tato země skoro nic neprodukuje, natož Praha. Jen skoro samé kanceláře a sklady. Kdyby tu nebylo školství a věda… tak vlastně je to nefunkční celek, závislý na zbytku země. Jako člověku, který se v Praze narodil, se mi to velmi těžko říká.

Nedává ale smysl například na rozlehlém brownfieldu Bubny-Zátory vybudovat novou čtvrť? Čím jiným tento prázdný prostor vyplnit?

A co třeba centrální sportoviště s podporou vlády? Doplněné by to mohlo být parkem. Proč se vláda či městská část nechce podílet na něčem pro budoucí generaci. Víte, kolik zaniklo v republice hřišť a sportovišť? Před padesáti lety jsme byli házenkářskou velmocí. A víte, kolik máme vysloveně házenkářských hal v Praze? Žádnou. Nebýt nadšenců v Praze 10, na Jižním městě a Dukly Praha, která ovšem také nemá vlastní halu, není doslova kde hrát. Takže já jsem pro sportoviště s podporou státu. Čím více dětí přivedeme ke sportu, tím lépe. Lepší dítě na hřišti než s mobilem a cigaretou marihuany na ulici.

Přijdou vám logičtější velké developerské projekty na okrajích metropole? Úvahy se vedou například o nové multifunkční čtvrti v Letňanech.

Přijdou mi naprosto nelogické. Nejdříve musíme vyřešit dopravu, parkování a vůbec sociální obslužnost Prahy jako celku. Včetně vlakového spojení okrajových částí. Klidně povrchovým metrem. Kdyby plánovali například nové Blanky, tak to smysl má.

Jde podle vás tato koalice v bytové politice správným směrem? Co si myslíte třeba o záměru poskytovat městské pozemky bytovým družstvům a developerům pro výstavbu družstevních bytů?

Pokládám to za absolutně nesystémové a vlastně populistické gesto. Pokud Praha chce, má možností plno, aby výstavbu provedla sama a měla vlastní bytový fond. Je to politické rozhodnutí. Takto vznikne právní bramboračka, která je navíc nekoncepční.

Jak jinak by mělo město pomáhat rozvoji bytového fondu?

Tak třeba zmírněním některých stavebních předpisů. Pokud chce mladá rodina vystavět bytovou jednotku na půdě, proč musí mít výtah a případně parkovací stání? Pokud využije jinak prázdný prostor, který bude hygienicky přijatelný, zároveň nepůjde o obrovskou luxusní stavbu, ale třeba tři byty o velikosti 70 metrů a budou stanoveny podmínky zamezující zneužívání takové výstavby, pak řadě majitelů domů odpadne i starost o střechu. To říkám v nadsázce, ale prostě je vidět, že Praha nedisponuje dostatečným odborným personálem, který by věci řešil s profesním nadhledem bez závislosti na politických ohledech.

Schvalujete nedávné zvýšení daně z nemovitosti, k němuž přistoupila řada městských částí?

To je absolutně za čáru, opět nekoncepční a v konečném důsledku to odnesou nájemníci. Je logické, že vlastníci nemovitosti na ně tuto daň rozprostřou ve formě zvýšení nájmu. A jak se line tímto rozhovorem, bytů je stále málo, takže nájemníci na to nakonec přistoupí. Chybí mi navíc zdůvodnění, proč tak razantní zvýšení? Co se změnilo ve prospěch občanů? Už podstata té daně je hrozivá. Já zdaním řádně svůj příjem, zakoupím si nemovitost a za tuto možnost pak platím v dané obci daň. Není jediná. Dobře, ale co jsem za ní obdržel? Jaké služby?

Zkuste si zahrát na věštce. Kde budou podle vás hranice Prahy za dvacet či třicet let?

No, zatím bych to viděl na první signály zániku naší civilizace v této podobě. Sucho, rozpad fungování státu, rozpad základních společenských hodnot. Pak může přestat téct voda a bude po Praze. Ale pokud se tato civilizační zatáčka podaří vybrat, pak jediným smysluplným řešením je zejména rozvoj severozápadním směrem. Tam se hranice Prahy může posunout až o 20 kilometrů. Jestli to má ale smysl, o tom vážně pochybuji.