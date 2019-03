Praha je přehnaně konzervativní. A tak ji oživí dům se sochami Davida Černého

/VIZUALIZACE/ Do tří let by měl vyrůst v Praze 8 extravagantní dům hned naproti historické Invalidovny. Součástí projektu za zhruba jeden a půl miliardy korun developerské firmy Trigema jsou rovněž sochy umělce Davida Černého. Nová Invalidovna skloubí odvážnou architekturu s moderními technologiemi.

„Dům ztělesňuje ležící postavu, kterou jednotlivé sochy ošetřují. To bude zároveň v přeneseném slova smyslu odkazovat na název a původní poslání lokality Invalidovna,“ uvedl v tiskové zprávě Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Podle Sourala získal projekt územní rozhodnutí, investor dokončil převzetí pozemku a na jaře příštího roku se začne stavět. Invalidovna přejde do rukou památkářů. Chtějí do ní investovat miliardu Přečíst článek › Nový objekt bude umístěn přímo naproti čelní fasádě historické budovy národní kulturní památky Invalidovna a rozsáhlého veřejného parku Kaizlovy sady. Barokní stavba v Karlíně sloužila, jak název napovídá, po pařížském vzoru od 18. století jako ubytování válečných invalidů. Od loňského května chátrající budovu spravuje Národní památkový ústav, který ji převzal od státního majetkového úřadu. Památkáři chtějí starou Invalidovnu opravit do roku 2025. Robotická recepční Do té doby už by v sousedství měla vyrůst Invalidovna nová, která by měla navenek působit, že je rozpixelována. Hmota budovy je totiž rozdělena na jednotlivé opakující se modulové bloky. Každý z nich bude představovat jednu obytnou místnost. Dům budou podpírat Černého sochy, velmi nápadně podobné té, která stojí u budovy Aviatica v rámci projektu Waltrovka v Jinonicích od investiční skupiny Penta. Bytový komplex v Karlíně má být zkrátka jedním velkým uměleckým dílem. Více umění v ulicích metropole chtějí město i developeři Přečíst článek › „V přízemí rezidenty obslouží velkorysá centrální a pět vedlejších vstupních recepcí. Ty budou zcela automatizovány a vybaveny robotickou recepční. Objekt nabídne okolo 144 prémiových bytů, které budou ve velikosti od 1+kk až po penthousy. Byty budou doplněny lodžiemi. Uživatelé penthousů budou moci využít střešní terasy. Pro parkování budou určena dvě podzemní podlaží,“ píše Trigema v tiskové zprávě s tím, že David Černý spolupracuje s architekty ze studia Quatra také na interiéru společných prostor. Sdílené služby Budoucí rezidenti Nové Invalidovny se mohou těšit na různé technologické „vychytávky“ v duchu chytrého bydlení. Bude tak řízeno vytápění, klimatizace i automatické stínění všech oken na jižních fasádách, aby se zamezilo letnímu přehřívání domu. Developer slibuje také střešní fotovoltaickou elektrárnu. „K energetickým úsporám přispěje rovněž využití geotermální energie,“ dodává Trigema. Výhodou pro případné zájemce mají být i sdílené služby včetně parkování či prostor s hernou pro hlídání dětí. Barman, který vždy nalije přesnou míru. Je to totiž robot Přečíst článek › Ve vnitrobloku budou pro veřejnost otevřené obchody, restaurace, kavárny či fitness centrum. Nová Invalidovna zapadá do proměny Karlína, který se po ničivých povodních v roce 2002 vzpamatoval a stává se jednou z nejvyhledávanějších pražských čtvrtí. Všude kolem jsou kancelářské i bytové objekty (a další rostou), zlepšují se i služby. Sekyra Group navíc plánuje na nedalekém Rohanském ostrově vybudovat ekologické bydlení s názvem Rohan City. Atraktivnost lokality zvyšuje pár set metrů vzdálená stanice metra B. „Po dlouhé době v metropoli vyroste areál, jenž na první pohled upoutá vzhledem, využitím moderních technologií i službami. Takových budov by zde mělo být rozhodně více. Praha byla doposud přehnaně konzervativní, pokud ji porovnáme s jinými významnými evropskými městy,“ říká o ambiciózním projektu na Invalidovně šéf Soural. Rohan City dostalo zelenou. Developer postaví ekologické bydlení příští rok Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň