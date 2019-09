Praha je lepším místem pro podnikání než pro běžný život

Data z Pražského atlasu podnikání, který nyní vydal Institut plánování a rozvoje (IPR) hlavního města, hovoří jasně. Není to s metropolí špatné, ale mohlo by to být mnohem lepší. Především v inovacích.

V mezinárodním srovnání se celkově Česká republika umístila v kategorii posuzující podnikatelské prostředí na 38. místě ze 137 zemí. O tomto solidním umístění rozhodla i situace v Praze. V první desítce jsou z evropských států Švýcarsko, Velká Británie nebo Francie. Naopak na chvostu skončily Rumunsko, Chorvatsko a Maďarsko. Pražský atlas podnikání zahrnuje žebříčky sledující různá hlediska z různých statistických zdrojů. Nejčastěji je citován Eurostat. Hlavní město si v mezinárodním srovnání stojí nejlépe, pokud jde o bezpečnost. V této kategorii se Praha umístila na 28. příčce, mezi Frankfurtem nad Mohanem a Vídní. Například Bratislava a Budapešť skončily až v páté desítce. Míra inovací K ostře sledované kategorii patří míra inovací neboli takzvaný Innovation Cities Index 2018. Praha figuruje na 63. místě, a zaostává tak třeba za Mnichovem, Vídní a Berlínem. Bratislavu ovšem předběhla o téměř tři stovky míst. Britský tisk si všímá úpadku Prahy: Jako by opilí turisté dobyli město Přečíst článek › „Žebříček pracuje s více než 150 rozličnými ukazateli, které hodnotí například kvalitu dopravní sítě, ekonomiku, kvalitu životního prostředí ve městě, ale také třeba vztah mezi starou zástavbou a výstavbou nových budov, množství kulturních a společenských akcí, nabídku gastronomie, situaci v oblasti kreativních odvětví, počty turistů, vzdělanost, ale i svobodu tisku a internetu,“ vysvětluje mluvčí IPR Marek Vácha. Kvalitu života obyvatel hodnotí takzvaný Mercerův index. Tady si česká metropole lehce pohoršila, když figuruje na 69. příčce, zatímco Vídeň se vyhřívá na prvním místě před švýcarským Curychem a bavorským Mnichovem. V žebříčku před Paříží i Milánem. Z Prahy se stává módní Mekka Přečíst článek › Tento index sleduje hlavně dostupnost spotřebního zboží, bydlení, zdravotnické služby, kvalitu přírodního prostředí ve městě, politické a sociální prostředí včetně osobní bezpečnosti, kvalitu veřejných služeb a dopravy, rekreační možnosti, úroveň a kapacitu školských zařízení a sociálně-kulturní prostředí. Smart city Pokud jde o využívání moderních technologií, na něž se zaměřuje Smart Cities Index, má Praha na 94. pozici co dohánět. „Už ze samotné podstaty označení smart city je jeho definice v čase proměnlivá. Obecně zahrnuje ukazatele zaměřené na dopravu a mobilitu, udržitelnost, vládnutí, inovační ekonomiku, digitalizaci či kybernetickou bezpečnost,“ popisuje Vácha. Na inovace v pražském podnikatelském prostředí se zaměřil také nedávný průzkum IPR uskutečněný ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Data sesbíraná v pěti desítkách pražských podniků ukázala, že častou brzdou výzkumu a zavádění moderních technologií je nedostatek zaměstnanců a kvalifikovaných odborníků. Někteří účastníci průzkumu si stěžovali na nízkou úroveň znalostí absolventů škol, jiní naopak jejich odborné znalosti chválili, ale kritizovali jejich využitelnost v praxi. Nelichotivý primát. Pražské byty zdražovaly nejrychleji z celé unie Přečíst článek ›

Autor: Denisa Holajová