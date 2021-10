Jak Rossum, tak Resistant AI jsou členy spolku prg.ai, který založily České vysoké učení technické, Univerzita Karlova, Akademie věd ČR a hlavní město Praha.

„Pro Česko je to mimořádně dobrá zpráva. Rossum sídlí v Praze, a právě do hlavního města bude v následujících letech najímat stovky vysoce kvalifikovaných lidí. Díky firmám jako Rossum, Rohlík.cz a dalším nadějným startupům vzniká technologický ekosystém, který může nakopnout českou ekonomiku jako celek,“ komentuje investici partner Mitonu Tomáš Matějček. Jeho firma se podílela na investicích do firmy Rossum.

Ta získala zhruba 2,2 miliardy korun (100 mil. dolarů). Investiční kolo vedl jeden z nejznámějších amerických fondů rizikového kapitálu General Catalyst, k němuž se připojili stávající investoři Rossumu, britské fondy SeedCamp a Local Globe i český Miton. Rossum pomocí umělé inteligence mění způsob, díky němuž firmy mohou ušetřit až 90 procent manuální práce spojené se zpracováním dokumentů.

Startupu Resistant AI poslali investoři – Google Ventures, Index Ventures, Credo Ventures a Seedcamp – téměř 400 milionů korun (16,6 mil. dolarů). Resistant AI se zaměřuje na odhalování a zabraňování manipulací s umělou inteligencí. U svých klientů zajišťuje, aby jejich procesy řízené pomocí AI neohrožovali internetoví zločinci.

„Pražské firmy zaměřené na umělou inteligenci a strojové učení jsou schopny nabídnout produkty a služby, jež obstojí v globální konkurenci a jsou zajímavé pro mezinárodní investory," říká ředitelka spolku prg.ai Lenka Kučerová.