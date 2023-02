Bohužel je tu v tomto směru další prohra a s lítosti Vám musíme oznámit, že Hospůdka Na hradbách, tak, jak jí 20 let znáte, končí, díky zejména jednomu člověku, svůj provoz 28. února 2023,“ objevil se status na facebooku. Následovala nevídaná podpora z řad příznivců legendární hospody.

Všeobecné neshody

Podnik vznikl v roce 2003. I přes lukrativní umístění přímo na Vyšehradských hradbách nabízel pivo a občerstvení za, dá se říct, lidové ceny v porovnání s okolními restauracemi. „Od svého vzniku jsme budovali na bývalém hřišti pro pozemní hokej pivní zahrádku. Kromě jedné investice do rekonstrukce dámských toalet v roce 2020 jsme vše hradili z vlastních peněz. Budova i pozemek byly v žalostném stavu a museli jsme sáhnout celkem hluboko do kapsy, aby se z prostoru stalo to, co je tam dnes,“ řekl provozovatel Marek Matýsek.

Za nečekaný konec provozu může podle něj i fakt, že provozovatel grilu ve stejném areálu měl od roku 2010 vlastní smlouvu s NKP Vyšehrad, ale od roku 2020 zůstala smlouva o podnájmu jen s provozovatelem hospody, který potom uzavřel jinou právě s provozovatelem grilu.

„Po pár měsících přestal podnájemce grilu dodržovat podmínky smlouvy, a proto jsem se rozhodl mu smlouvu na pronájem vypovědět s tím, že jsem měl v úmyslu provozovat gril sám,“ dodal Matýsek. Situace ale podle něj naopak vedla k tomu, že dostal výpověď sám.

Podle ředitele NKP Vyšehrad Petra Kučery byl důvod výpovědi jiný. „Již delší dobu jsme nebyli spokojeni se stavem pronajatého prostoru,“ sdělil Kučera.

Řeč byla také o ztrátě energie a nedostatečné údržbě areálu. To ale Matýsek vylučuje s tím, že by právě v případě provozování jak hospůdky, tak grilu, získal chybějící prostředky, které by do rozvoje a údržby investoval.

Sedmnáct zájemců a výběrové řízení

Krátce po výpovědi vypsala NKP Vyšehrad výběrové řízení na nového provozovatele. „Vypsat otevřené výběrové řízení na nového nájemce nám přišlo jako férové řešení i vzhledem k tomu, že nikdy předtím vypsáno nebylo. Výběrové řízení bylo zveřejněno na našich webových stránkách, realitním portálu hl. m. Prahy a na portálu Sreality.cz. Obdrželi jsme celkem sedmnáct nabídek, hodnoceno bylo šestnáct nabídek. Jedna nabídka byla z hodnocení vyřazena z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení,“ připomněl Kučera.

Komise posuzovala ekonomickou výhodnost, popis záměru na využití prostoru, reference a zkušenosti uchazeče. Vítězem se stal Přístav 18600, který tak získal smlouvu na dobu neurčitou.

Organizace mimo jiné provozuje karlínský podnik Přístav, který vznikl na základě revitalizace pozemku dříve používaného jako vlakové seřadiště. „Je skvělé, že toto výjimečné místo má i nadále fungovat jako životní prostor pro návštěvníky Vyšehradu i obyvatele jeho nejbližšího okolí. S tím máme z Přístavu bohatou zkušenost a moc rádi ji otiskneme do fungování a podoby nové etapy hradeb,“ uvedli zástupci projektu.

Otevřít by měli už na jaře s tím, že jisté změny chystají, ale současně plánují navázat na dosavadní tradici místa.

Marek Matýsek organizaci podpořil. „Samozřejmě cítím velký smutek, že na Vyšehradě končíme, ale jsem aspoň rád za to, že hospůdku budou provozovat lidé kolem Přístavu, protože jsem po osobním setkání a následném jednání o odkupu mobiliáře usoudil, že by tahle parta mohla navázat na naší práci a věřím, že to je dobrá volba pro ty, co chtějí, aby Hospůdka Na hradbách zůstala alespoň trochu tím, čím je,“ dodal.