Žádost o změnu podaly společnosti CR-City, ve které jsou zastoupeny SUDOP, České dráhy a Penta Real Estate, připojila se Praha 2 a Institut plánování a rozvoje (IPR). V pondělí s návrhem souhlasili radní. Vlastníci pozemků plánují kolejiště zastřešit a vystavět zde domy.

„Schválení formálně zahajuje debatu o budoucích parametrech, jak se má toto území v příštích dekádách proměnit, aby vyhovělo potřebám železniční dopravy a souvisejících služeb v 21. století a aby už nebylo překážkou v pohybu centrem moderní milionové metropole,“ řekl mluvčí Penta Real Estate Martin Lánský s tím, že rozhodnutí zastupitelů neznamená, že by se „pozítří začalo stavět“.

Možnost výstavby v této lokalitě dosud nebyla upravena vůbec nijak a podle předkladatelů si město tímto krokem zachovává plnou kontrolu nad podobou budoucí výstavby.

„Je třeba dobře zvážit a zkoordinovat všechny zájmy, které se tohoto území týkají, ať už jde o kapacitu železniční dopravy, zázemí a služby pro cestující, návaznosti na nové metro, magistrálu a lepší propojení Prahy 1, 2 a 3. Aktuální projednání v Radě a Zastupitelstvu města tuto shodu jen potvrzuje, stále jsme ale teprve na začátku široké a doufejme konstruktivní veřejné debaty,“ řekl Rudolf Vacek, Development Director společnosti Penta Real Estate.

Debatu a další postup by měl mít v rukou především městský IPR a během následujících let je třeba rozhodnout například jak vysoké budovy a v jakém objemu by v budoucnu v okolí Hlavního nádraží měly být, jaké by měly být odstupy mezi budovami, jak vyřešit veřejnou zeleň nebo jaké veřejné budovy zde vzniknou.

Jednou z možností je podle vyjádření mluvčího Penty Martina Lánského třeba výstavba nové budovy Národní knihovny nebo jiné veřejné stavby. Střecha nad nádražím by mohla navazovat na Vinohradskou ulici a o kousek dál na výstavbu na Churchillově náměstí v Praze 3. Překryla by tak nástupiště 5, 6 a 7. Část kolejí už dnes zastřešena je a tento prvek je památkově chráněn.

Podívejte se, podle jakého projektu chce město proměnit hlavní nádraží Nahlédnutí do prostor pražského hlavního nádraží v podobě navrhované studiem Henning Larsen Architects. | Video: Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

„Nám jde zejména o veřejný zájem. Podobný projekt nad kolejemi londýnského Kingʼs Cross je považován za mimořádně úspěšný, protože se tam míchají různé funkce a je tu i hudební škola. Nečekejte, že město povolí kancelářskou čtvrť, která v šest večer zhasne,“ řekl před časem pražský náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Smyslem projektu podle něj není koleje hlavního nádraží zastavět, ale vytvořit tam nový kus Prahy, který propojí první, druhou a třetí městskou část.

Plány majitelů pozemků se setkaly s kritikou především spolků Arnika, AutoMat a Klub Za starou Prahu. Podle Arniky by se mělo nejdřív vyhodnotit, jestli je skutečně pro město a obyvatelé přínosné v tomto místě stavět.

Slavnostní otevření a prohlídka zrekonstruovaných prostor historické Fantovy budovy na hlavním nádraží. | Video: Deník/Radek Cihla

Naopak nedávno se mezi spolužadatele o úpravu územního plánu připojila Praha 2. Tato městská část svůj krok podmínila několika požadavky, včetně uspořádání mezinárodní urbanistické a architektonické soutěže ze strany investora, zajištění prostupnosti území a výstavbu bytů a školských zařízení.

U hlavního nádraží město se Správou železnic rozvíjí také projekt nahrazení novodobé odbavovací haly jinou stavbou, jejíž návrh vzešel z mezinárodní architektonické soutěže.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM vydávající Pražský deník