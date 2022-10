To je však jen propočet týkající se vyrobené elektřiny. Už samotná instalace panelů odstínila střechu, což, jak se ukázalo v letním období, dokáže snížit teplotu v prostoru pod ní až o půl stupně Celsia. Vzhledem k tomu, že se v objektu nachází obří chlazený sklad, 14,5 tisíce metrů čtverečních, znamená to další úspory: redukuje výkon chlazení.

Protože se firma hlásí k zelené filozofii, oceňuje nejen úspory elektřiny a tím i peněz, ale i navazující souvislosti v podobě dekarbonizace: omezení emisí oxidu uhličitého. Nová fotovoltaika na střeše pokryje celkovou spotřebu elektřiny v centrálním skladu zásobujícího více než 250 prodejen až z jedné pětiny.

Takovéto úvahy zůstávají aktuální i dnes, jakkoli se se očekávalo, že kvůli válečnému dobrodružství Ruska na Ukrajině a všem jeho souvislostem bude Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) mrtvý.

Obrazem: Částečné zatmění Slunce sledovaly z pražských hvězdáren stovky lidí

„Je to nesmysl; cítíme enormní poptávku,“ zdůraznil generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák. Tato firma, která se specializuje na úsporná energetická řešení a dodávky „bezemisní“ a „zelené“ elektřiny, získala zakázku na vybudování modletického projektu loni ve výběrovém řízení.

„Za poslední roky jsme pro naše zákazníky postavili řadu zajímavých a na míru projektovaných fovoltailk,“ připomněl Čermák.

„Náročná instalace a zahájení dodávky do sítě u elektrárny s megawattovým výkonem je pro nás přesto něčím výjimečným,“ poznamenal. S oceněním, že takového projekty pomáhají snižovat závislost na dovozu fosilních paliv a posilují energetickou bezpečnost České republiky. „Stane se tak méně závislou na šílených diktátorech na východě,“ poznamenal.

Střešní elektrárna Billy v Modleticích podle Čermákových slov určitě patří do desítky nejvýznamnějších realizací svého druhu v rámci republiky. Zmínil, že jasně vede škoda Auto s projektem solárů na střeše výrobních závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách i Vrchlabí.

Významná je podle Petry Pískové ze Solární asociace třeba i fotovoltaika na logistickém areálu Southpoint Všechromy. A jsou i další. Leckteré firmy se pro fotovoltaiku nadchly tak, že plánují solární panely instalovat nejen na střechách hal či dalších objektech, ale mají v úmyslu zastřešit třeba i parkovací místa pro zaměstnance, aby tak získaly další místa pro sluneční elektrárnu.

Nejde však jen o průmyslové areály. „Fotovoltaické panely má i Národní divadlo na střeše Nové scény ND,“ upozornil Čermák.

Slunce z jihu nemusí být nejlepší volbou

Obchodní řetězec Billa nemusí zůstat jen u solárních panelů na střeše modletického velkoskladu. Mimochodem – je jich zde celkem 1834 a zvolena pro ně byla orientace východ–západ se čtrnáctistupňovým sklonem.

Směr na jih by sice umožnil dosáhnout i vyššího výkonu – avšak takto panely vyrábějí elektřinu během celého dne; od rána do večera. Navíc si vzájemně nestíní, takže je bylo možno klást těsně vedle sebe.

Aktuálně ČEZ ESCO pro řetězec Billa chystá další fotovoltaiky – tentokrát na střechách prodejen. Jako první budou na řadě ty v Berouně, v Říčanech a Slaném. Ani konkurence ale nestojí stranou – což potvrzuje třeba vedoucí logistiky Penny Tomáš Kubza.

Aktuálně řetězec provozuje 12 fotovoltaických elektráren na střechách prodejen (další jsou i na dvou logistických centrech), do konce roku jich přibude dalších šest – a během příštího roku se sluneční panely rozšíří na celou desetinu sítě prodejen.

V pondělí nejelo metro C mezi Kačerovem a Florencí. Ze stropu spadla omítka

David Veselý, který je ve společnosti ČEZ ESCO manažerem odboru zelená energetika a rozvoj, připomíná, že za posledních deset let udělaly solární panely obrovský pokrok. Účinnost se z 12 procent zvýšila na 21 procent, životnost převyšuje 30 let – přičemž ani po 25 letech by se původní výkon neměl snížit o více než 15–20 procentních bodů.

Připouští však, že pokud je optimální scénář, aby se vyrobená elektřina spotřebovala v objektu a nedocházelo k přetokům do dítě, ne všechny budovy jsou pro soláry vhodné: třeba škola má v létě prázdniny. Nebo pekárna: peče hlavně v noci, kdy slunce nesvítí.