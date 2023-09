Už po třicáté čtvrté se v září uskuteční velký stavební veletrh FOR ARCH. Na letňanském výstavišti přivítá vystavovatele i návštěvníky 19. až 23. září.

Na veletrhu For Arch naleznete výrobky a služby spojené se stavbou a bydlením | Foto: Alukov

Kromě několika stovek vystavovatelů nabídne veletrh v areálu PVA EXPO i desítky doprovodných akcí. Pořadatelé se zároveň chystají na desítky tisíc návštěvníků, minulý ročník jich bylo přes 40 tisíc. Veletrh nabídne průřez všemi oblastmi stavebnictví - financování a realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce, vybavení staveb a další.

Souběžně se na výstavišti uskuteční i 19. ročník veletrhu bytového designu FOR INTERIOR. Zde se vystavovatelé rekrutují z řad výrobců a prodejců nábytku nebo autorů bytového designu a interiérů.

„V halách letňanského výstaviště najdou návštěvníci nepřeberné množství stylů nábytku, doplňků, osvětlení, textilií, dekorací a dalších interiérových prvků od různých značek a designérů, což přinese komplexní přehled o aktuální nabídce na trhu. Na veletrhu nebudou chybět tuzemské i zahraniční značky, rodinné manufaktury či poctivé řemeslo,“ uvedla Lucie Bártová z firmy ABF, které výstaviště provozuje.

Na obě akce platí společné vstupné 240 korun, pro seniory nad 60 let či studenty pak stojí vstup 180 korun. Brány výstaviště se otevřou každý den v deset hodin, v úterý až pátek potrvá akce do 18.00, v sobotu do 17.00.

