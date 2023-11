Zástupci tří desítek obchodních partnerů - podnikatelé, ředitelé i manažeři - z Prahy a Středočeského kraje se vydali posnídat do příjemného prostředí Werichovy vily na Kampě. V úterním dopoledni se tu setkali se zástupci vydavatelství Vltava Labe Media (VLM), které setkání organizovalo, na neformální Business snídani s Deníkem. Do portfolia VLM spadají právě i regionální Deníky, které měly největší prostor pro prezentaci.

Snídaně s Deníkem v Praze 31. 10. 2023. | Video: Jiří Macek

Hlavní slovo při prezentaci měl František Olbert, ředitel regionálního obchodu ve vydavatelství VLM. Ten prezentoval úspěchy a vize firmy, zároveň představil bohaté portfolio možností prezentace pro podnikatele, živnostníky, firmy i organizace. Představil novinky a projekty vydavatelství a nastínil řadu podrobností a detailů, které lze prostřednictvím VLM využít pro reklamní kampaně.

„Tato setkání děláme v rámci prezentace portfolia vydavatelství Vltava Labe Media. Všichni nás mají spojeno pouze s Deníkem. My ale máme také portfolio různých webů a samozřejmě nejrůznějších časopisů a magazínů,“ vysvětlil František Olbert.

Pozvaní hosté se mohli během prezentace seznámit s aktivitami, které má vydavatelství VLM na českém mediálním trhu. „Naše vydavatelství představuje zhruba 130 webů, sedmdesát Deníků v on-line verzi a v osmadvacet mutací Deníku v printu. Máme dvacet časopisů, oproti loňsku došlo k navýšení o dva tituly. Máme také jednoho distributora adresné a neadresné distribuce a dvě tiskárny, jednu v Praze a druhou v Olomouci,“ seznámil přítomné František Olbert.

Během prezentace zmínil také Deník Extra. Právě ten vychází v auditovaném nákladu více než dvou milionů výtisků, a to v sedmdesáti mutacích. Do schránek ho pravidelně dostává zdarma 45 procent domácností v České republice. Zajímavostí tohoto titulu je, že pokud by se složily všechny výtisky jednoho vydání Deníku Extra, výška tohoto balíku by byla více než tři kilometry.

Zdroj: Jiří Macek

Deník se může pochlubit také velmi věrnými čtenáři, má nejvyšší číslo předplatitelů na českém trhu. Zhruba 70 procent nákladu u něj tvoří právě předplatné. Samotné vydavatelství VLM má 241 tisíc předplatitelů, kteří odebírají jeden nebo více titulů z portfolia vydavatelství. Zúčastnění se na akci mohli seznámit i s řadou podrobností a detailů, které lze prostřednictvím VLM využít pro reklamní kampaně (a to jak v printu, tak na webu) a co lze využívat pro marketing a propagaci.

Svoji prezentaci představila také mediální agentura NeoMedia-Czech. V závěru pak mohli přítomní absolvovat komentovanou prohlídku Werichovy vily, kam je pozval ředitel Muzea Kampa Jan Smetana.

Od roku 2016 má divize Deníku skupiny Vltava Labe Media také eventové oddělení, které vzniklo s cílem využít potenciál nejčtenějšího zpravodajského titulu v České republice. Nabízí nejen organizaci a produkci eventů na klíč, ale také jedinečnou možnost propagace eventu v rámci celého vydavatelství prostřednictvím jeho tištěných a digitálních titulů. Vedoucí tohoto oddělení Jana Švecová celé setkání v Praze nejen organizovala, ale i moderovala. „Prostředí Werichovy vily na Kampě je prostě úžasné. Mám radost, že se tu všem pozvaným líbilo a že spolu s námi prožili příjemné dopoledne v krásném prostředí, s dobrým jídlem, v uvolněné atmosféře. Vše pak umocnila prohlídka vily, kterou si málokdo nechal ujít.“

Ředitel obchodu František Olbert byl také spokojen, akci zhodnotil stručně a jasně: „Tato setkání mají smysl v tom, že se můžeme se svými obchodními partnery sejít nejen u pracovních stolů, ale i v uvolněné atmosféře. Moc děkuji všem za účast, bylo to příjemné dopoledne strávené s milými hosty.“

„Jsem ráda, že jsme se setkali s klienty právě ve Werichově vile, protože tohle místo má úžasnou atmosféru, k Praze prostě patří. Pořádat tady byznysovou snídani bylo pro mě ctí a jsem ráda, že jsme mohli naše klienty pozvat právě sem a představit jim naše produkty v pohodové atmosféře. Bylo fajn, že využili naše pozvání k prohlídce vily a odcházeli spokojeni,“ hodnotila dopoledne ředitelka obchodu pro Prahu a střední Čechy Anna Mařáková.

„Prostředí na Kampě a k tomu Werichova vila, to je záruka toho, že by neměl být nikdo zklamán. Z tváří a reakcí přítomných hostů jsem cítil spokojenost a navíc i zájem o dění v našich redakcích,“ podotkl Martin Rumler, šéfredaktor Deníku pro Prahu a střední Čechy.

„Viděl jsem na prezentaci, že Deníky dokáží hodně, a jak se postupně papírová média propojují se sociálními, tak ten záběr Deníku je veliký. Načerpal jsem tu mnoho inspirace, bylo to fajn dopoledne, a to i přesto, že dálnice z Mladé Boleslavi na Prahu byla kvůli nehodě hodně ucpaná, ale stihl jsem to,“ usmíval se Stanislav Najman, ředitel Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi.