Problémy měl dopravní podnik už v případě nové úseku metra A z Dejvické do Nemocnice Motol, který byl zprovozněn před čtyřmi lety. Praha o evropské peníze přišla i v případě plánované výstavby metra D, s níž by se mělo začít letos, a snaží se je tedy využít na tramvaje.

V současném programovém období 2014 – 2020 čerpá DPP dotační prostředky z Operačního programu Doprava (OPD2). Z celkových pěti miliard na rozvoj kolejové a ekologické dopravy zbývá podle ředitele největší městské firmy Petra Witovského zhruba 3,2 miliard korun.

Jenže podmínkou pro získání prostředků z Evropské unie (EU) je mít hotový projekt a pravomocné územní rozhodnutí o stavbě, která má být dokončena do konce roku 2022.

Bývalé vedení pražského dopravního podniku mluvilo ještě zhruba před dvěma lety o prodloužení trati z Divoké Šárky do zastávky Dědinská za 890 milionů korun a z Barrandova do Slivence za 690 milionů a výstavbu dvou tramvajových smyček (Zahradní Město a Depo Hostivař) a v únoru 2017 také DPP zveřejnil tiskovou zprávu o přípravách zhruba dvoukilometrového úseku ze stávající smyčky Sídliště Modřany do nové konečné zastávky Libuš u stejnojmenné plánované stanice metra linky D.

Problém s výkupem pozemků

Předpokládané investiční náklady činí půl miliardy korun, EU by mohla přispět až 85 procent, což je zhruba 425 milionů. „Cílem je získání územního rozhodnutí stavby ještě v roce 2017. Podmínkou získání stavebního povolení je vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků (tento proces byl již zahájen oslovením jednotlivých vlastníků),“ psal tehdy dopravní podnik.

A právě jednání o odkupu parcel dělá podle Aktuálně.cz největší problémy a kvůli tomu hrozí, že Praha z Bruselu žádné dotace nedostane. „Chybí tři pozemky, kde jsme byli nuceni přistoupit k vyvlastňovacímu řízení,“ citoval zpravodajský server Filipa Jiříka z DPP, který má přípravu tramvajových tratí na starosti.

Žaloby kvůli podjatosti

Aktuálně.cz píše, že dopravní podnik podal žádost o vyvlastnění vyvlastňovacímu úřadu pražského magistrátu, který se však musel automaticky vyloučit pro podjatost a předal vše ministerstvu pro místní rozvoj, které případ delegovalo na jiný úřad.

Celou věc získal městský úřad v Černošicích, jenže ani ten nyní nemůže rozhodovat kvůli žaloby jednoho z vlastníků na podjatost. Podle informací serveru je důvod námitky poněkud bizarní - úředníci by touto tratí jezdili, a proto by mohli nadržovat dopravnímu podniku.

Zmiňovaná trať na Dědinu, na kterou by mohla přispět EU 750 milionů korun, nemá dokonce ukončeno ani územní řízení. „Do listopadu by se to mohlo stihnout,“ tvrdí Jiřík z DPP. V případě pokračování kolejí do Slivence je i přes platná povolení jisté, že se celá trasa v délce 1,5 kilometru nestihne - opět kvůli výkupu pozemků. Dopravní podnik proto projekt rozdělil na dvě části a dotaci bude žádat jen zhruba na třetinu. Z původně plánovaných 700 milionů korun tak utratí nejspíše jen 230 milionů.

Mezi priority koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) patří návrat tramvají na Václavské náměstí, v běhu už je prodloužení trati z Kobylis do Středočeského kraje. Radní schválili i trať z Motola na Vypich. Ale tyto plány nemohou být určitě zahrnuty do dotačního programu. Magistrát si tak musí vystačit s vlastními prostředky.