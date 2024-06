Celkem by se výstavba měla týkat dvou bytových domů s celkem osmadvaceti byty. Výstava, kterou provede společnost Trigema Building a.s., potrvá 18 měsíců a stát bude téměř sto milionů korun bez DPH.

Podle náměstkyně primátora Alexandry Udženije najde v oblasti nové bydlení bezmála sto Pražanů. V rámci projektu se počítá i s dvěma speciálně navrženými byty pro vozíčkáře.

Navržené domy nesou název O a P a co do rozměrů budou stejné, mají čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží s podzemními garážemi. V domě budou k dispozici byty 2+kk o velikosti od 45,20 m2 do 60,22 m2 a byty 3+kk o velikosti 69,68 m2 do 71,03 m2.

„Jedná se o první dva objekty městské bytové výstavby na Černém Mostě pro zhruba 84 nájemníků. Projekt se výrazně kvalitativně posunul a doufám, že se stavbu podaří zahájit co nejdříve,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora s působností v oblasti územního a strategického rozvoje.

Mluvčí Magistrátu Vít Hofmann uvedl, že součástí stavby je i realizace příjezdových komunikací včetně parkovacích stání pro návštěvníky a potřebná technická infrastruktura. V suterénu budou garáže přístupné vjezdy přímo z terénu. Ploché střechy jsou řešené jako zelené, osázené vegetací.