„Já osobně si nemyslím, že by na pražském rezidenční trhu došlo v segmentu nových bytů k propadu cen a že by se trh v tomto ohledu vrátil do úrovní, které jsme znali z dřívějších dob,“ řekl u příležitosti představení aktuálního vydání Trend reportu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Pavel Kliment, partner společnosti KPMG.