Dopravce na linku nasadí letadlo typu Airbus A320 v konfiguraci pro 180 cestujících. Podle odhadů Letiště Praha by mohlo spojení využít až 32 tisíc cestujících za rok v obou směrech.

Zároveň dopravce od 19. prosince navyšuje frekvenci na lince do gruzínského Kutaisi, kam bude nově létat také ve čtvrtek. Kromě toho Wizz Air provozuje z Letiště Václava Havla Praha také spojení do italského města Bari a do Londýna na letiště Luton.