Z pražských Vršovic putuje k zákazníkům špičková galanterie a třetím rokem i pánská kožená obuv na zakázku. Za vším stojí Ivan Petrův, který se do oboru vrhnul poté, co opustil svět IT.

Firma sídlící v pražských Vršovicích, která byla dlouho českou jedničkou na poli kvalitních kožených výrobků, má nyní velké problémy a hrozí ji krach.

Informoval o tom sám majitel Ivan Petrův na facebookovém účtu, kde ve svém prohlášení prosí o pomoc. „Visí nad námi krach. Reálný, opravdový krach. Po jedenácti letech dřiny.Bez prodeje není výroby. I když makáme ze všech sil, dáváme lidem nejlepší, co dovedeme, nedokážeme ufinancovat provoz. Je to kritické. Máme nyní pár dnů, než na nás dopadne damoklův meč. Obstavení účtú. Insolvence. Konec," napsal Petrův.

Majitel tedy zkusil štěstí a prosí své zákazníky o pomoc. „Všechny, kdo jste si od nás koupili něco, co Vám slouží roky, prosíme a vyzýváme: Kupte si dnes něco pěkného. Dnes, ne zítra. Umožníte nám pokračovat dále. Ať už to bude opasek, peněženka, boty nebo taška. Každá koruna pomůže. Budeme jen rádi, když si koupíte náš výrobek. Jakýkoliv," dodal Petrův a odkazuje ke koupi výrobků na jejich webových stránkách.

I na těch se odráží současné problémy společnosti. Stránky jsou totiž plné velkých slevových akcí. Tento krok naznačuje snahu rychle navýšit prodeje a zajistit tak potřebné finanční prostředky na provoz.

„Ano, jsme otevření investorům. Příběh naděje a řemesla nechceme nechat padnout. Sami to nedáme," uzavřel ve svém vyjádření majitel Petrův, který se netají tím, že otevřený vstupu investorů do firmy.

Ivan Petrův, který firmu založil poté, co opustil kariéru v IT, začal s výrobou kožených opasků a časem se nabídku produktů výrazně rozšířil. „V roce 1994 jsem si je u obuvníka nechal podrazit kovbojské boty a spolu s ním jsme pak po letech, kdy jsem odešel z vedení firmy, která dodávala do světa informační systémy, založili firmu Brašnářství Tlustý a spol. jako společenství řemeslníků,“ řekl již dříve Deníku.

Firma Brašnářství Tlustý a spol. za dobu své existence oživila mrtvý obor a zákazníkům přináší výrobky, které vydrží roky, jsou dělané z výjimečně kvalitních materiálů, a přesto jsou stále dostupné.