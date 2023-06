Barrandovské terasy se klubou na svět. Hotovo má být příští rok

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Do další fáze postoupila rekonstrukce Barrandovských teras v Praze. Kromě rekonstrukce historické části mají v areálu, který založili otec a strýc bývalého prezidenta Václava Havla, vzniknout i dvě nové stavby. Po dokončení by věhlasná lokalita měla sloužit jako hotelová a restaurační destinace. Kompletně by měl být dokončen projekt na konci příštího roku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Barrandovské terasy v červnu 2023. | Foto: Denik/Zbyněk Pecák