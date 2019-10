Mimo jiné budou muset výrobci dodržovat maximální množství použité vody na jedno praní. Souběžně s tím ale budou muset zajistit i minimální účinnost praní a oplachování, aby se toto opatření neobrátilo proti kupujícím.

„Tato opatření mohou evropským domácnostem ušetřit v průměru 150 eur (asi 3860 korun) ročně a přispět k úsporám energie rovnajícím se roční spotřebě energie v Dánsku do roku 2030,“ konstatuje místopředseda Komise Jyrki Katainen.

Sedm let pro ledničku

Součástí balíčku, který se týká kromě výše zmíněných spotřebičů také ledniček, žárovek, elektrických displejů či elektromotorů, jsou i nové požadavky na jejich životnost a snadnější „opravitelnost.

Kromě jiného budou mít firmy povinnost zajistit, aby lidé sehnali například u ledniček náhradní díly ještě sedm let po jejich zakoupení, u praček a myček je tato lhůta dokonce desetiletá. „Navíc během tohoto období výrobce zajistí dodání náhradních dílů do patnácti pracovních dnů,“ konstatuje materiál Evropské komise.

Má to zabránit například tomu, že si lidé koupí levný výrobek ve výprodeji, on se potom přestane vyrábět a lidé si po dvou letech musí sehnat další, protože neseženou náhradní díly na jeho opravu. Elektrospotřebiče navíc bude muset být možné opravit za pomoci běžného nářadí, které má většina domácností ve skříni. Pro výměnu běžného náhradního dílu, který stačí pouze odšroubovat a zašroubovat, tak nebude třeba volat předraženého opraváře. „Už by se neměly používat například nýty a měly by tam být šrouby,“ ocitovaly v té souvislosti Lidové noviny Jana Charváta z iniciativy Opravme Česko

Nové štítky

Už za necelý rok a půl navíc dostanou elektrospotřebiče nové energetické štítky. Náročnost na spotřebu na nich bude vyznačena písmeny A až G. Odpadnou tak různá plus za písmenem A, jejichž množství třeba orientaci v tom, kolik proudu spotřebič „sežere“, jenom komplikují. Jejich novým prvkem bude takzvaný QR kód, po jehož načtení běžným chytrým telefonem se lidem zobrazí další informace, například výpočet návratnosti a podrobné technické dokumentace.

Energetické štítky budou také za pomoci intuitivních piktogramů informovat například o tom, jaká je spotřeba vody na každý mycí nebo prací cyklus, jaká je skladovací kapacita či kolik hluku daný přístroj při provozu vydává.