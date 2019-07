/FOTOGALERIE/ Hlavní město a pražský dopravní podnik (DPP) podepsaly dohodu a nájemní smlouvu na využití pozemků u krčské nemocnice pro stavbu linky metra D. Novinářům to po podpisu řekli zástupci magistrátu, DPP a vlastníků parcel.

Podepsány byly dnes dva dokumenty, a to základní dohoda mezi městem a vlastníky o spolupráci a potom vlastní nájemní smlouva, která umožní dopravnímu podniku přístup na pozemky nutný pro stavbu metra. K té letos začal geologický průzkum a podle ředitele DPP Petra Witowského by měl být první úsek mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory hotov do konce roku 2027.