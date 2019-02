Restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to dnes řekl na sněmovním zemědělském výboru. Dodal, že pokud by se v polském hovězím našly zbytky veterinárních léčiv, přijme stát mimořádná veterinární opatření.

"Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci," řekl poslancům. Toman nechtěl konkrétní podniky uvádět, jsou však podle něj nazývané asijsky. "A tím nemyslím čínské restaurace," dodal.

Veterináři v polském hovězím mase z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv. Maso bylo i vzhledově v pořádku. Zatím však nejsou hotové testy na salmonelu, sdělil v úterý ČTK Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Nejspíš tak bylo v pořádku i 56 kilogramů masa, které odebraly právě pražské restaurace, neboť šlo o stejnou zásilku.

Všechny vzorky v pořádku

Zatím veterináři od 28. ledna do pondělí odebrali skoro 80 vzorků zásilek polského hovězího. Vyšetřili zatím třetinu, všechny vzorky byly v pořádku.

Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do ČR, se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. Na polských jatkách se údajně porážely nemocné krávy.

Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci.

Mimořádná opatření

Česko podle něho případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do ČR nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do ČR přes jiné unijní země.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.