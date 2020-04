ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Například Hospodářská komora odhaduje úvěrovou potřebu, která dosud vznikla středním a drobným pražským podnikatelům v souvislosti s tzv. koronakrizí, na zhruba pět a půl miliardy korun. „Covid Praha bude v podstatě v praxi fungovat na principu kdo dřív přijde, ten dřív mele. Je to provizorní řešení, ale zároveň maximum, které může v tuto chvíli město uvolnit. Další pomoc je na vládě,“ prohlásil primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Covid Praha má do jisté míry suplovat vládní program na podporu podnikatelů Covid 2, který metropoli „vynechal“ kvůli jejímu nadprůměrnému bohatství. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle Hřiba avizovalo, že dodatečně uvolní 400 milionů korun pro Covid Praha a navýší tím celkovou sumu úvěrů. Státem přislíbené finance pro Prahu však nakonec půjdou až do programu Covid 3. Termín jeho zahájení zatím není známý.

„Každá žádost o Covid Praha bude nejdřív muset projít risk managementem u dané komerční banky a až s jejím souhlasem lze žádat o výhodnou půjčku u Českomoravské záruční a rozvojové banky,“ vysvětlil proceduru žádosti radní Vít Šimral (Piráti). Podle něj má tento systém odfiltrovat žádosti předem odsouzené k nezdaru a tím do jisté míry eliminovat riziko „administrativního zahlcení“.

Hoteliér: Nová půjčka není řešením

Konkrétní podmínky poskytnutí úvěru včetně začátku jeho splácení bude podle Šimrala stejně jako v případě „vládního“ programu Covid 2 v režii komerčních bank. „V Praze je registrováno asi 550 tisíc podnikatelských subjektů. Zdaleka ne všechny tady přitom působí, v řadě případů jde o sídla firem. I proto je v zájmu státu, aby se i do Prahy dostala pomoc určená pro byznysový sektor co nejdříve,“ dodal radní Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP09). Ten také poznamenal, že nastávající výpadky příjmů městské kasy, spojené s útlumem ekonomiky, bude částečně možné řešit výplatami dividend ze zisků městských společností.

Jisté je to, že každý podnikatel po výhodné půjčce „neskočí“. „Jsme středně velký hotel s víc než dvacítkou pokojů a před krizí také podobným počtem zaměstnanců. Nová půjčka, byť výhodná, pro nás není řešením, protože ztráty máme obrovské. A enormní budou i náklady na nový start. Třeba jen nákup nových potravin pro hotelovou restauraci před jejím otevřením půjde do stovek tisíc korun. Podle mě má nějak pomoct stát ve formě dotací. Samozřejmě rozumně, aby se to nezneužívalo,“ uvedl pro Pražský deník Richard Stára, majitel hotelu Chvalská Tvrz z Horních Počernic.