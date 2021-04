Jeden ze dvou vašich obchodů v Pařížské ulici jste nedávno „transformoval“ na butik s cyklistickým oblečením. Byla to reakce na důsledky covidu?

Bezprostředně po propuknutí nákazy mě kontaktoval předchozí nájemce, klenotnictví Frey Wille, že musí obchod zcela uzavřít. Zbyl mi tak prostor, do kterého nebylo možné v čase lockdownu najít nového nájemce. Jedinou možností pro mě tak bylo udělat tam butik s cyklistickým oblečením Assos, po kterém jsem stejně už dlouho toužil a které jsem již delší dobu prodával jinde.

Očekáváte, že uzávěra obchodů a služeb zásadnějším způsobem změní skladbu provozoven v oblasti Staroměstského náměstí? Půjdou tam nájmy dolů?

K poklesu nájmů může teoreticky dojít, ale pouze u obchodů, které budou cenu projednávat s pronajímateli například u příležitosti prodlužování smluv nebo uzavírání nových. Jinak bych očekával, že nájemní smlouvy jsou na dlouhou dobu a k jejich výraznějším úpravám by docházet nemělo. Jelikož může nějakou dobu trvat, než do Prahy začnou znovu jezdit turisté v počtech a geografické skladbě jako dříve, některé obchody na nich založené budou strádat. Pokud nenajdou způsob, jak vzhledem ke sníženým příjmům adekvátně ponížit režijní náklady, může pro ně být ztrátovost neúnosná. Neumím však posoudit jejich předkoronavirovou ziskovost, která je klíčová.

Kdo je Vladan Hájek?

Pochází z Opavy, narodil se v roce 1974. Vystudoval Podnikové finance na Masarykově univerzitě v Brně. Před lety prodal firmu provozující síť luxusních obchodů. Je ženatý a má dvě děti.

Obchodujete i s drahými šperky. Nakolik do tohoto specifického odvětví proniká online komunikace? Jinými slovy hrozí, že se někdy klenotnictví přenesou z Pařížské na internet?

Šperky si lze vybírat online a většina lidí to tak i dělá. Pokud se však má jednat o dražší šperk, klient si jej chce vyzkoušet, detailně prozkoumat zpracování, potěžkat a v případě zájmu si i užít slavnostní moment koupě. Pořízení šperku je o prožití si toho krásného momentu, užití si atmosféry butiku se špičkovým servisem, otevřeným šampaňským, jahodami… Kdykoliv si pak žena nebo muž šperk vezmou, měl by jim ten hezký moment připomenout.

Jaká byla Pařížská před zhruba patnácti roky, když jste v ní začínal podnikat, a co se tam od té doby změnilo?

Pařížská ulice doznala za posledních 15 let mnoha změn. Na místě antikvariátu je nyní Furla, místo drogerie Rossmann je obchod Prada, na místě podivného krámku s ruskými vejci Fabergé je dnes nádherná prodejna Celine, místo kavárny Coffee Heaven je hodinářství Breitling atd. V ulici jsme začínali skutečně v době luxusního pravěku. Pařížská je dnes opravdu krásná, skladbou obchodů se stala velmi konzistentní ulicí, na kterou dohlíží i bezpečnostní agentury, takže se na ní vždy cítím velmi bezpečně.

Vnímáte Pařížskou jako exkluzivní bulvár, který by měl zůstat zasvěcený výhradně luxusnímu zboží? Kdo zde může být po koronakrizi typickým klientem? A může mít člověk s průměrnými příjmy vůbec důvod do obchodů tohoto typu vstupovat?

Je moc dobře, že má Praha takovouto souvislou ulici s mnoha značkami, které nejsou pro většinu lidí předmětem běžné spotřeby, ale kam se mohou přijít odměnit, oslavit výročí, pořídit výjimečný vánoční či narozeninový dárek apod. Člověk navíc v životě nemusí nakupovat buď jen konfekci, nebo jen luxusní zboží. Vždy se mi líbily ženy, které se oblékaly v obchodě s dostupnou módou, ale svůj ležérní outfit měly doplněný o nádherné náušnice, krásné hodinky, náhrdelník, prostě jednu nebo pár věcí skutečně mimořádných. Luxusní zboží některé lidi stimuluje, motivuje je k tomu chtít více, být pracovitější, úspěšnější. A pokud toho lidé dosáhnout čestně, pak motivační role luxusu je jen prospěšná.

Co jiné části Starého Města? Chápete výtky zbývajících rezidentů, podle kterých je v centru těžké nakoupit nepředraženou zeleninu nebo maso? A nepřispěla k tomuto stavu tak trochu i vaše orientace na bohatou klientelu?

Pro zeleninu nebo maso si člověk rád zajde do vedlejší ulice, jen je tam musí najít. Bohužel rostoucí nájmy obchodům s dostupnými artikly každodenní spotřeby znemožnily ekonomické fungování. Hlavní problém je však podle mě v tom, že z historického centra do značné míry odešli skuteční majitelé bytů. Z mnoha bytů se staly kanceláře nebo byty na krátkodobé pronájmy. Lidé z nich si nepůjdou koupit za roh čerstvou zeleninu ani si nebudou doma vařit. Obzvláště krátkodobé pronájmy pokazily poklidný charakter a atmosféru mnoha nádherných domů. Praha má přitom tolik hotelů, o ubytovací kapacity pro turisty nikdy nouze nebyla. Krátkodobé pronajímání se podle mě nemělo povolit. V samotném centru by tak dnes bydleli skuteční majitelé nebo dlouhodobí nájemníci, v domech by se všichni cítili dobře. A v centru by zůstala kupní síla, z které by těžily obchůdky s potravinami a věcmi pro příjemné žití vůbec.

Někteří politici i úředníci z Prahy 1 byli a jsou vyšetřováni pro podezření z prohřešků při nakládání s lukrativními obecními nemovitostmi. Setkal jste se vy osobně někdy s něčím nekalým v tomto směru?

S tím jsem se naštěstí nikdy nesetkal. V době, kdy jsme měli v Pařížské ulici a jejím bezprostředním okolí celkem devět luxusních obchodů, byly pouze dva z nich v budově ministerstva pro místní rozvoj. Oba jsme získali v době, kdy se ještě na Pařížskou a Staroměstské náměstí nikdo moc netlačil a naše nadšení jsme promítli i do nabízené ceny ve výběrovém řízení. Žádný obchod jsme ale neměli pronajatý od města, kde se o různých nestandardních praktikách hlasitě šeptávalo.

Proč jste vlastně začal obchodovat s luxusními produkty?

Vystudoval jsem ekonomii a má první dvě zaměstnání byla v telekomunikacích. Po večerech jsem však brouzdal po internetu a snažil se vymyslet, jak začít podnikat. Pohodlný život v korporaci nebyl pro mě. Tehdy jsem si uvědomil, že na trhu chybějí luxusní mobilní telefony. Koneckonců mobily v Česku začínaly v devadesátých letech jako luxusní záležitost, byly určitý status symbol. Pak se staly masovou záležitostí a pro bohatšího klienta neexistovala alternativa, co si koupit. Dokonce jsem tenkrát zvažoval, že bych kupoval nejlepší mobily na trhu a vylepšoval je, dával do hodnotnějšího obalu, doplnil aplikace, servis…