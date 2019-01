Praha - Počet zdravotních pojišťoven by se mohl v budoucnu snížit, soudí premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). V dnešních sněmovních interpelacích zmínil možné sloučení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV). Podle ZPMV by to ale znamenalo zrušení pluralitního systému, protože pojišťovny mají dohromady zhruba 7,9 milionu pojištěnců.

Premiér Bohuslav Sobotka. | Foto: ČTK/Kateřina Šulová

„Myslím si, že by mohlo přispět k racionalitě systému, k efektivitě nákladů, pokud bychom pojišťovny, které mají vazbu na stát a na veřejný sektor, sloučili v příštích letech do jedné," řekl premiér na dotaz Aleny Nohavové (KSČM), zda by nestačila pojišťovna jedna.

Sobotka poznamenal, že o tématu sloučení se debatovalo už při sestavování nynějšího kabinetu, shoda ale nenastala. Pokládal by za rozumné, pokud by možnost zahájit diskusi o spojení VZP, VoZP a ZPMV existovala. K myšlence jedné pojišťovny se ale premiér postavil rezervovaně.

Jde o ryze politické téma?

„Jsme si vědomi, že tato varianta se čas od času diskutuje. VZP ale není tím, kdo by měl a mohl rozhodovat o tom, jak bude vypadat systém zdravotního pojištění v ČR," řekl mluvčí VZP Oldřich Tichý. „Je to ryze politické téma, nicméně pokud by taková situace nastala, jsme na převzetí pojišťoven připraveni," dodal.

„Pokud by došlo ke spojení VZP, ZPMV a VoZP, znamenalo by to zrušení pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění," řekla mluvčí ZPMV Hana Kadečková. Pojišťovny by totiž po spojení zahrnovaly většinu trhu a měly zhruba 7,9 milionu pojištěnců.

Na trhu působí šest zaměstnaneckých pojišťoven

Pacienti si nyní mohou vybrat v Česku ze sedmi pojišťoven. Kromě státem zřízené VZP působí na trhu dalších šest zaměstnaneckých pojišťoven, které se starají celkem asi o 43 procent pojištěnců.

Systémem veřejného zdravotního pojištění proteče ročně více než čtvrt miliardy korun. Letos se příjmy systému plánovaly zhruba na 261 miliard korun, v roce 2017 by to mělo být přes 274 miliard korun.

Čtěte také: Sháníte praktického lékaře? Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu