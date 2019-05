"Spojení soutěžitelů vzbuzovalo obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit společnosti Agrofert na trzích velkoobchodního prodeje čerstvého chleba a chlebových výrobků, toustového chleba, čerstvých rohlíků a ostatního čerstvého běžného pečiva," uvedl Švanda.

Podle dřívějších vyjádření agrárního analytika Petra Havla Penam ovládá zhruba 30 procent českého trhu, v některých segmentech ještě víc, United Bakeries kolem 15 procent. Jde tak podle něj o jedničku a dvojku na českém trhu. Agrofert by nákupem United Bakeries získal tak velký podíl na trhu, že by za ním konkurenti zaostávali a nemohli by vytvářet dostatečný konkurenční tlak. Prodej některých závodů tržní podíl vznikajícího pekárenského gigantu sníží.

"Odprodej bude mít za následek také vytvoření nového soutěžitele či posílení jednoho ze stávajících se konkurentů, který bude moci vytvářet reálný konkurenční tlak na spojením vzniklého soutěžitele, čímž dojde k zachování efektivní hospodářské soutěže," dodal Švanda.

Úspora nákladů

Penam chce po akvizici hledat úsporu nákladů. "Například v oblasti nákupu, služeb nebo vytížení linek a logistiky. Cílem je dosažení pozitivních změn pro koncové zákazníky a obchodní partnery," uvedl generální ředitel pekáren Penam a člen představenstva Agrofertu Jaroslav Kurčík. Oceňuje zejména značku Odkolek, kterou chce rozvíjet.

Agrofert kupuje United Bakeries prostřednictvím jejího jediného akcionáře UB Holding. Ten ovládá lucemburská rodinná firma Moulins de Kleinbettingen. Agrofert se o nákup pekárny už jednou snažil, z fúze však sešlo a neuskutečněná transakce měla soudní dohru.

Penam v ČR provozuje 11 pekáren a čtyři mlýny, převážně na Moravě. V roce 2017 měl tržby 3,6 miliardy korun. United Bakeries, která vyrábí pečivo například pod značkami Delta, Odkolek nebo Cerea, má přes 1000 zaměstnanců ve 13 pekárnách v ČR, většina výrobních kapacit je v Čechách. Za rok 2017 firma vykázala tržby 2,2 miliardy korun.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. V roce 2017 zaměstnával zhruba 33.000 lidí, z toho 22.000 v ČR. Do začátku roku 2017 koncern vlastnil tehdejší vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO), poté vložil své akcie do svěřenských fondů.