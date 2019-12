„Projekt doznal v posledním roce značných změn. Architekturu i poměr bytů jsme řešili ve spolupráci s městskou částí Praha 8, magistrátem a Institutem plánování a rozvoje (IPR). Se zahájením výstavby počítáme v roce 2021, ale první aktivity týkající se oživení celé lokality proběhnou už příští rok,“ slibuje Kamil Hošták, spolumajitel Landie Management.

Územní rozhodnutí - 14 let

Ta projekt chystá ve společném podniku s jeho dřívějším developerem z irské skupiny Discovery. Záměr polyfunkčního domu pod názvem One Palmovka získal už v roce 2005 územní rozhodnutí, v původní podobě na něj nedošlo.

Landia Management zdůrazňuje, že chystaný objekt kopíruje okolní zástavbu a vytváří městský blok, který bude částečně otevřený veřejnosti. Autorem současné objemové studie je architektonická a projekční kancelář Obermeyer Helika. Následovat má architektonický workshop, který určí konkrétní tvář objektu. Už loni investor odhadl celkové náklady na víc než 1,2 miliardy korun.

Aktuální vize přestavby autobusového nádraží se setkala vesměs s příznivou odezvou u městské části. „Projekt je pro revitalizaci celé lokality klíčový. Oceňujeme přístup investora, který si uvědomuje, že One Palmovka bude zásadním impulsem pro kvalitní život a znovuobjevení celé této části Libně, a to včetně opravených i nových veřejných prostranství,“ řekl Tomáš Hřebík (STAN), radní Prahy 8.

Podle zastupitele Petra Vilguse (Osmička sobě) projekt domu s nákupním centrem vrací místo takzvaně do normálu. „Výška plánovaných budov odpovídá místu i reliéfu terénu, sympatický je fakt, že nemá jít o monoblok, ale o živou strukturu podobnou okolní zástavbě. Do náměstí je budova vyšší, do ulice Na Hrázi nižší. Z projektu snad už definitivně vypadl nesmyslný tunel pod synagogou a ulicí Zenklova,“ uvedl Vilgus.

Už loni v srpnu dozorčí rada pražského dopravního podniku schválila obsah budoucí kupní smlouvy na pozemek. Investor za něj má zaplatit 111 milionů korun, navíc na své náklady vybuduje dopravní infrastrukturu. Projekt bude přímo propojen s metrem a novinkou má být zázemí pro elektrobusy a trolejbusy i pro cestující.