„Nejedná se o chemický efekt, ale o pohánění světlem, při němž se nevytváří sterilní prostředí jako při použití dezinfekcí,“ popsal vědec Jan Procházka z firmy FN Nano, která technologii vyvinula. Jedna z pilotních studií samočisticí fasády nyní probíhá v Legerově ulici. Její výsledky by firma chtěla představit na podzim.

Podle držitele patentu mohou nátěry v interiérech škol, nemocnic, kanceláří i restaurací nahradit dezinfekci a ozony. Princip spočívá ve fotokatalýze. Na natřenou plochu je zapotřebí pustit dostatek slunečního svitu nebo umělého světla obsahujícího UV záření. Studie uvádějí, že ke zničení 99 % virů stačí 10 minut svícení, do 30 minut jsou viry úplně pryč.

Nutné je, aby u stěny proudil vzduch. „Když pustíte větrák či ventilaci, výrazně se to urychlí, stačí ale i pohyb lidí v místnosti,“ vysvětluje držitel státní medaile za zásluhy v oblasti vědy.

Klíčovou roli v procesu sehrává oxid titaničitý, který se v přírodě běžně vyskytuje a není nijak toxický ani karcinogenní, dokáže pohlcovat UV záření a má vysokou odrazivost světla.

Na obalech výrobků se uvádí pod označením E 171, titanovou bělobu standardně obsahují zubní pasty, opalovací krémy či sluneční brýle, je sice součástí i běžných nátěrových barev, v nich jsou ale jeho mikročástice smíchané s jinými látkami.

„Technologie je účinná tím, že jsme vymysleli, jak krystalky oxidu titaničitého neobalit na povrchu a nezabránit fotokatalýze. Všude jinde jsou jeho částice obalené pojivem. Náš patent spočívá v tom, že pojivo je obalené částicemi,“ vysvětlil Procházka.

Kontroverzní pověst

Sloučeninu kyslíku a titanu doprovázejí přes všechny pozitivní přínosy jisté kontroverze, ve Francii totiž způsobila po pozření laboratorními zvířaty zdravotní problémy, negativní účinky u člověka ovšem nikdy prokázány nebyly, k ohrožení zdraví by jej bylo zapotřebí pozřít čtyři kilogramy.

„Oxid titaničitý vydrží napořád, funguje, když se na něj pustí světlo. Dáváme záruku deset let, do zdravotnictví raději sedm let z důvodu údržby a prevence,“ řekl Procházka. Cena nátěru je podle něj srovnatelná s běžnou barvou.

Podle Procházky se různé virové epidemie mohou opakovat. „Nepleťme se, že covid je za námi. Je to již osmý pandemický kmen za poslední roky. Braňme se technologiemi,“ vyzývá český vědec. Podle něj je dosud největší překážkou masovějšího rozšíření fotokatalýzy psychologický blok.

Na nábřeží i na Barrandově

Samočisticí fasáda v Legerově ulici není v hlavním městě první svého druhu. Na podobném principu funguje například velkoplošný obraz zachmuřené dívky v Holešovicích na stěně bývalého podniku Tesla Holešovice. Jak dříve uvedl manažer projektu Jan Sedloň, mural zvládne denně pohltit až 15 kilogramů škodlivin.

V metropoli dostal samočisticí fasádu například i jeden z domů na Rašínově nábřeží vedle Tančícího domu, ochozy budovy výstavní síně Mánes či ochranné protihlukové bariéry na Barrandově.