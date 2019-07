Téměř neprodejné. Vily podnikatelského baroka čekají na nové majitele i roky

/FOTOGALERIE/ Rozvod, stěhování do zahraničí nebo touha po modernějším bydlení. To bývají časté důvody prodeje vil, pro které se vžil termín „podnikatelské baroko“. Kromě okázalých sídel z konce 90. let a začátku tisíciletí se do nabídky dostávají také designové novostavby prošpikované nejmodernějšími technologiemi.

Vily ve stylu podnikatelského baroka, jejichž ceny začínají na zhruba 25 milionech korun, ale nabízejí se i za trojnásobek, často zejí prázdnotou. Na svůj prodej a na nové majitele čekají často roky. A to v době, kdy poptávka po nemovitostech převyšuje nabídku. „Problémem bývá vkus původních majitelů, který je většinou silně osobitý a není úměrný ceně. Někdo umí přijít střídmě oblečen a bude šik, někdo bude ověšen značkami, zlatem a šperky a nebude to ono. Stejné to je s nemovitostmi,“ popisuje makléř Jan Bareš ze společnosti M&M Reality. Trh s luxusními byty v Praze ochlazuje. Znát je to hlavně v širším centru města Přečíst článek › Některá sídla s cimbuřím, antickými sloupy nebo cihlovou fasádou v anglickém stylu budí pozornost už při pohledu zvenku. Jinde investor hýřil nápady hlavně uvnitř. Mramor, žula, benátský štuk, masivní dřevo, zrcadla a osvětlení z křišťálu tvoří interiér novodobého zámečku ve vilové čtvrti v Újezdu nad Lesy. Méně honosné vile v Satalicích zase dominuje bazén s wellness a tělocvičnou, které podle inzerátu realitní kanceláře navrhl umělec Milan Knížák. Naopak velmi konzervativně zařízená je vila v Braníku. Rozlehlé schodiště a veškerý nábytek jsou vytvořeny na míru z tmavého dubového masivu. Sedací nábytek je i ve fitness potažený černou kůží. Vyšší náklady na provoz domu „Běžný zájemce si určitě všímá použitých materiálů. V těchto případech jde ale spíš o koncepci domu. Promyslet všechny varianty, jak dům do budoucna upravit podle představ nového majitele. Dlažbu, okna, dveře vyměníte snadno, ale výšku stropů, orientaci domu, rozměry schodišť a jiné mnohem zásadnější věci nezměníte,“ vysvětluje Bareš. Potenciální kupci si musejí k ceně většinou připočítat rozsáhlou rekonstrukci nebo výrazně zvýšené náklady na provoz domu. Vily zdobené věžičkami nebývaly stavěné z kvalitních ani energeticky úsporných materiálů. To platí hlavně o nemovitostech v tehdy vznikajících satelitech poblíž velkých měst. Místo jedné vily tři bytové domy. Postup developerů se nelíbí starousedlíkům Přečíst článek › „Na jednu stranu jsou dispozičně velkorysé včetně pozemků, což už následující satelitní výstavba leckdy nabídnout nemůže. Na stranu druhou jsou, řekněme, esteticky velmi problematické,“ doplňuje Hendrik Meyer, výkonný ředitel portálu Bezrealitky.cz. Pokud však lze v lokalitě ještě koupit volný pozemek a rekonstrukce nedává ekonomický smysl, tak se z domů stávají obtížně prodejné ležáky. Podobné problémy se vyskytují u nákladných rekonstrukcí bytů. „Tam je zase často problém méně ergonomického a promyšleného architektonického řešení přestavby, které však bylo natolik nákladné, že jej prodávající chce zhodnotit,“ připomíná Meyer. Vila za 85 milionů Zhodnotit investované peníze chce také třeba majitel novostavby v Nebušicích. Designově zařízená vila je vybavená venkovním vyhřívaným bazénem s protiproudem, kinosálem, hernou s kulečníkem, posilovnou a zahradním barem. Plány na trvalé zabydlení na míru vytvořeného sídla rodině zkřížila nabídka angažmá v zahraničí. Za požadovaných 85 milionů korun se ale zatím žádný zájemce o dům neobjevil. „Takové domy mívají osobitý styl a potenciálního kupce zkrátka musí něčím oslovit,“ konstatuje Jan Martina z pražské pobočky M&M Reality. Byty za Prahou jdou na dračku. I jejich ceny raketově rostou Přečíst článek ›

Autor: Denisa Holajová