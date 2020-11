Prodej parcely odsouhlasilo zastupitelstvo letos v září. Jedná se o malý pozemek u samoobsluhy, který od řetězce Norma koupil Lidl. Opoziční hnutí STAN žádá revokaci usnesení.

„Prodej nemá na rekonstrukci prodejny vliv a Lidl se bez pozemku obejde. Městská část ale ztratí zásadní vliv na rozhodování o tom, co na něm bude stát. Nevhodné stavební zásahy nevratně poškozují promenádu, která je vysoko oceňována odborníky.“

Prostor dlouhodobě chátrá

Korzo s obchody a městským mobiliářem, které bývalo chloubou socialistického sídliště, desítky let chátrá. Záměry na obnovu veřejného prostranství dosud zůstaly na papíře. Koupí osmi desítek metrů čtverečních Lidl zcelí dosavadní pozemek.

„Ve chvíli, kdy se vzdáme vlastnictví, tak nad ním nenávratně ztratíme kontrolu. A ještě narušíme integritu zhruba 60 let staré promenády,“ varoval bývalý starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Zelení). Další opoziční zastupitelé poukazují na nízkou prodejní cenu, která sice odpovídá cenové mapě, ale nezohledňuje tržní cenu parcely vzhledem k budoucímu křížení linek metra C a D v této lokalitě.

Prodej není jediné řešení

„Dva podnikatelské subjekty (Norma a Lidl, pozn red.) si prodají něco s hodnotou přes 100 tisíc korun za metr čtvereční. My chceme Lidlu prodat metr čtvereční za šest tisíc korun. Tak jim to pronajměte na 10 let a těch půl milionů korun za 10 let dostanete z nájmu,“ navrhuje zastupitel Lukáš Zicha (STAN).

Místostarosta Michal Hroza (TOP 09), který prodej parcely prosadil, argumentoval tím, že si prostor zaslouží veřejné vybavení na úrovni 21. století: „Chceme, aby tam byla prodejna, která bude kultivovat veřejný prostor.“