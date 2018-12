Ojetá auta v Praze: mají nejméně najeto, jsou nejmladší, ale také nejdražší

V jedenáctém měsíci letošního roku 2018 bylo v České republice na trhu ojetin nabízeno 122 961 automobilů. Cena se pohybovala nejčastěji okolo 139 tisíc korun. Stáří inzerovaných vozů kleslo oproti říjnu na 9,5 roku a vozy v nabídce měly nejčastěji najeto 151 tisíc kilometrů, což je rovněž pokles, a to o 3500 kilometrů.

S velkým náskokem na zbytek republiky nabízí aktuálně nejmladší vozy hlavní město Praha, a to s průměrem 7,2 roku. Následují Středočeský (9,1 let) a Moravskoslezský kraj (10 let). Opačný konec žebříčku uzavírají kraje Vysočina (11,1 let), Jihočeský (11,2 let) a Ústecký (11,7 let). Rozlohou menší a hustotou méně zabydlené kraje však stále více přebírají trend velkých měst a omlazují svou nabídku.

Češi jsou národem chatařů a milovníků dovolené. Není tak překvapením, že nejčastější karoserií u aktuálně inzerovaných ojetých vozů ve všech krajích České republiky je kombi. Bez výjimky všude ovládly kombíky první místa jednotlivých krajů v rámci současné nabídky.

Stejně tak si druhou pozici drží vozy s karoserií hatchback, které jsou rovněž ve všech jednotlivých krajích druhou oblíbenou volbou. Ten má zastoupení především ve vozech Škoda Octavia, která disponuje mnohdy větším objemem zavazadlového prostoru než leckterý kombík.

Třetí nejpopulárnější variantou jsou stále dostupnější vozy SUV. Ty ovládly 12 ze 14 krajů. Výjimkou jsou pouze kraje Pardubický a Ústecký, kde třetí příčku „vybojovaly“ vozy MPV.

Co se týče nejnižšího počtu najetých kilometrů u inzerovaných vozů, vládne této statistice s velkým náskokem Praha. Zde nejčastější nájezd činí 128 454 km. Druhé místo zaujímají shodně kraje Středočeský a Moravskoslezský se 152 tisíci, čtvrté místo náleží Zlínskému kraji (162 000). Na opačném konci jsou kraje Liberecký (169 837), Ústecký (170 750) a Vysočina (171 000).

Praha drží prvenství i v nejméně populární disciplíně, kterou je částka, za kterou jsou vozy v ČR aktuálně inzerovány. Nejčastější průměrnou cenou je v hlavním městě 195 000 Kč. Následuje Středočeský kraj, kde za ojetý vůz dají kupující nejčastěji 139 000 Kč a v závěsu kraj Zlínský. Tam částka činí 124 900 Kč.

„Cenová hladina inzerovaných vozů zejména v Praze je oproti zbytku České republiky pochopitelně znatelně vyšší, a to i kvůli vyšší výbavě v automobilech. Obyvatelé především větších aglomerací mají tomu odpovídající a náročnější požadavky na současnou nabídku ojetých vozů,“ vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Aures Holdings, kam patří kromě AAA Auto i značka Mototechna specializující se na prodej zánovních vozů.

Nejlevnější nabídku automobilů najdete v Ústeckém kraji, a to v hodnotě 82 000 Kč. Je to často dáno i tím, že automobily mnohdy slouží jen k popojíždění do práce, kdy stačí menší vůz. O něco více si připlatíte v Jihočeském a Libereckém kraji (95 000 Kč). Do stotisícové hranice se ještě vměstnaly kraje Vysočina (99 000) a Královéhradecký (99 985 Kč).