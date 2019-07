Odvolání proti verdiktu stavebního úřadu rovná se osmi měsícům dalšího čekání. Podle interních statistik pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) trvalo letos v prvním pololetí magistrátnímu odboru stavebního řádu, který je odvolacím orgánem, průměrně 248 dnů, než od přijetí spisu dospěl k rozhodnutí.

Část vedení města vidí řešení ve vzniku hlavního stavebního úřadu pro Prahu. Přesunuly by se na něj některé kompetence 22 stavebních úřadů v městských částech a také by se změnilo odvolací místo. Tím by se stalo nejspíš ministerstvo pro místní rozvoj. Podle návrhu Spojených sil pro Prahu by nový úřad řešil stavby dopravní infrastruktury a velké projekty s podlahovou plochou nad 4000 metrů čtverečních, což odpovídá zhruba domům o 57 bytech.