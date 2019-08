Na český trh vstupují tři desítky mezinárodních značek ročně. Ne všechny ale uspějí. Vyprávět by o tom mohli obchodníci s italskou módou, kteří patří k nejčastěji expandujícím. Necelý rok se například ohřál v tehdy čerstvě otevřeném Palladiu milánský Conbipel, který si pronajal hned dvoupodlažníjednotku přímo u vchodu do nákupního centra.

Z opravené haly hlavního nádraží se po stejné době stáhla značka Sasch, svoji obchodní síť nedávno výrazně ořezal legendární Benetton a jen na měsíce se počítalo působení značky Massimo Rebecchi v loni otevřeném outletu u Ruzyně.

Úspěšný polský příběh

Opačný příběh zažívají v tuzemsku levnější módní řetězce z Polska jako Reserved a Mohito či rychle expandující lowcostové Pepco. Zabydlel se tady i švédský H&M, který patří k celosvětovým lídrům na poli módního zboží. Právě jim bude Primark nejvíce konkurovat. Jeho příchod může pocítit také společnost Lidl, která nabízí spotřební zboží za nízké ceny. Zákazníci najdou v Primarku i v akcích Lidlu oblečení pro ženy, muže a děti, včetně obuvi, doplňků, spodního prádla či potřeb pro domácnost. Na rozdíl od Lidlu však Primark zatím nespustí e-shop.

Primark vznikl už před půl stoletím v Dublinu a v současnosti provozuje přes 370 obchodů v západní a jižní Evropě, v USA a od letoška i ve Slovinsku. Kromě Česka se v rámci středoevropského regionu chystá vstoupit také do Polska. Češi zatím za levnými nákupy oblečení a doplňků jezdí nejčastěji do Primarku v Drážďanech, Moravané pak do Vídně a Lince.

Jak potvrzuje čerstvá studie společnosti Cushman & Wakefield, nejvíc značek přicházejících na tuzemský trh spadá tradičně do oblasti oděvů. Trendem poslední doby je i nárůst nových gastronomických konceptů. To se projevuje jak na nákupních třídách, tak uvnitř velkých obchodních center, jejichž obraty stále rostou, byť už pomalejším tempem než v letech 2014 až 2017.

Loni meziroční obraty stouply o zhruba čtyři procenta. „Segment módy se také významně podílel na celkovém obratu, i když rostl jen o 3,8 procenta. S podílem 38 procent na celkových plochách nákupních galerií je největším sektorem. Naopak elektru se v loňském roce nedařilo a zaznamenal pětiprocentní pokles obratu,“ říká Milan Mašša z realitní poradenské firmy CBRE. Nejrychleji se teď v obchodních centrech zvyšují útraty za jídlo a nápoje. „Průměrný obrat v sektoru gastronomie meziročně vzrostl o téměř desetinu a v posledních třech letech dokonce přes 40 procent,“ doplňuje Klára Bejblová z CBRE.