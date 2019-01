Odbory pražského dopravního podniku chtějí jednat o kolektivní smlouvě, ve které navrhují zvýšení mezd. Aktuální znění smluv ale platí do roku 2020. Vedení o jejich otevření jednat nechce. Odbory proto navrhují, aby se našel zprostředkovatel společného jednání. Ve středu o tom informoval server Idnes.cz.

Odboráři navrhovali otevření smluv už loni na podzim, jenomže vedení to odmítlo. „Podali jsme proto návrh na ustavení zprostředkovatele. Na to zatím vedení nezareagovalo, zatím ale běží zákonná lhůta, takže uvidíme, jak vedení zareaguje,“ řekl Luboš Olejár, předseda odborů dopravního podniku. Termín pro odpověď na návrh vyprší 15. ledna, teprve potom se odbory rozhodnou, jak budou dál postupovat. Předseda odborářů Vratislav Feigel nicméně nevylučuje stávku.

Růst o procento plus inflace

Vedení dopravního podniku odmítá jednat o navýšení mezd i proto, že by to pro podnik znamenalo neúměrné zvýšení nákladů. Šlo by asi o miliardu. „DPP v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání v zákonné lhůtě odpověděl a tento návrh odmítl s tím, že ekonomickásituace DPP navýšení neumožňuje. DPP splnil všechny požadavky, které zákon o kolektivním vyjednávání požaduje,“ uvedla Aneta Řehková, mluvčí dopravního podniku. Pro letošek i příští rok smlouva stanoví navýšení mezd o procento plus inflací. Průměrná mzda v DPP byla v prosinci 34 500 korun.

Dopravní podnik v současné době trápí nedostatek řidičů. Do ideálního stavu jich chybí asi osm procent. V současnosti jich zaměstnává 4230. DPP tak kvůli přilákání nových šoférů nabízí benefity a navýšil počet kurzů. Na chod podniku dává peníze hlavní město. Pro letošek byla z rozpočtu Prahy schválena kompenzace pro podnik ve výši 13,7 miliardy korun.