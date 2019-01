Na 100 milionů korun se vyšplhají náklady spojené s modernizací pražského OC Šestka. Rekonstrukce, které začaly už v předchozím roce, se dotknou především food courtu a designu obchodních jednotek.

Návštěvníci už mohou využívat nový, technologicky vyspělý navigační a informační systém, na který navážou další obměny interiéru centra. Na řadu přijde také revitalizace vnějšího opláštění, včetně opravy roky uzavřené hlavní nájezdové rampy.

Velké investice souvisejí se změnou vlastníka OC Šestka, kterým se stala skupina soukromých českých investorů. Cílem je připravit centrum na příchod nových a expanzi stávajících značek a vyhovět zvyšujícím se nárokům zákazníků.

Ty se týkají kvality a pestrosti nabídky restaurací a dalších food konceptů, stejně jako kaváren nebo služeb a volnočasových aktivit. Návštěvníci vyžadují, aby pobyt v obchodním centru nebyl jen ve znamení nákupů. Trendem jsou zážitky a až smyslové prožívání návštěv v centrech typu Šestky.

Návštěvnost roste

"Meziročně jsme zvýšili návštěvnost o 20 procent. Do dalších dvou let chceme počet zákazníků zdvojnásobit, čemuž by nám měla pomoci i realizace obřího P+R parkoviště v sousedství," konstatuje Lukáš Rob, center manager OC Šestka, podle kterého při stávajícím tempu uzavírání nových nájemních smluv bude Šestka ke konci letošního roku obsazena ze 100 procent.

Aktuálně se největší pozornost vlastníka soustředí k food courtu. První fázi jeho rekonstrukce završilo před Vánoci otevření očekávané restaurace KFC. Souběžně vzniká nové zázemí pro indickou restauraci Satyam, Sumo Running Sushi nebo koncept italské kuchyně Pizza Pasta.

Už v prvním pololetí letošního roku projde zásadním rozšířením a modernizací také společný prostor pro stravování. Kapacitně bude odpovídat rozšíření plochy pro nájemce food&beverages na dvojnásobek.

Obdobnou pozornost věnuje majitel Šestky rovněž nabídce služeb. Velmi pozitivně je vnímáno otevření vlastní pobočky České pošty nebo papírnictví Familio. Zásadní modernizací prošly prodejny ScanQuilt, Levné knihy, cestovní kancelář Blue Style nebo showroom O2, který se rozšířil na dvojnásobnou plochu a slouží i jako konzultantské místo. Z oblasti technologií v nabídce Šestky přibyl také AlzaBox.

Móda i zdravá výživa

Rozšířila se rovněž skladba módních nájemců. Díky zájmu se dvojnásobně rozrostly prodejny špičkového dámského spodního prádla a plavek Chickie či Klenoty Aurum, zejména zákaznice potěšilo otevření fashion store značek Desigual/Timezone.

Raketový nástup tržeb zaznamenala prodejna s přírodní kosmetikou a zdravou výživou BIOOO. Dokládá funkční synergii e-shopu s kamennou prodejnou. V oblasti zdraví nezůstane osamocena: v provozu už je vitamínový bar Fruitisimo a ve finále jsou jednání s operátorem prodejny biopotravin a zdravé výživy.

Sport, zdraví a volnočasové aktivity budou mít v nabídce Šestky stále větší podíl. Management řeší hned několik podob velkého fitness centra a dalších konceptů typu fyzioterapie, rehabilitací apod.

"Je pravděpodobné, že pro tyto projekty využijeme také střechu našeho centra. Chceme zde také vybudovat drive restauraci pro řidiče a zázemí pro návštěvníky, kteří od nás chtějí pozorovat letadla na blízkém Letišti Václava Havla," uzavírá Peter Fazekaš, manažer pronájmů v OC Šestka.