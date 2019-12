Dopravní podnik hl.m. Prahy (DPP) podepsal smlouvu na servis vozů metra typu 81–71M na dalších patnáct let. V jednacím řízení zakázku získala Škoda Transportation, která původně sovětské vozy už dříve modernizovala a o servis se dosud stará. Hodnota zakázky je 14,587 miliardy.

Metro A. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Dimír Šťastný

Jde o celkem 93 souprav, které jezdí na linkách A (41 souprav) a B (52 souprav). Dosavadní smlouva na servis platí od roku 2009 do konce příštího roku. Už loni DPP zahájil jednací řízení bez uveřejnění na servis těchto vozů až do roku 2035 s možností prodloužení smlouvy o dalších pět let.