Obří areál Mototechny u Rozvadovské spojky bude mít nového majitele

Státní a veřejná správa - Státní a veřejná správa Úředník veřejné správy 16 760 Kč

Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu Referent/referentka Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 16760 kč, mzda max. 25230 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: náměstí Osvoboditelů č.p. 21/2a,, Radotín, 153 00 Praha 512, kontakt: Mrázková Petra Bc, tel.: 234128202, e-mail: Petra.Mrazkova@praha16.eu, , Kompletní informace k nabídce na www.praha16.eu v odkazu Úřad - Volná místa. Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, spolupráce na zajištění voleb. Pouze písemné přihlášky do výběrového řízení, a to se všemi požadovanými náležitostmi (nejpozději do 29.10.2018 do 12:00 hodin)., , - 5 týdnů dovolené, dny placeného zdravotního volna, osobní příplatek po zkušební době, stravenky, vitamíny, paušální příspěvek ze SFZ, přátelské prostředí menšího úřadu. Pracoviště: Městská část praha 16 - 003, náměstí Osvoboditelů, č.p. 21, 153 00 Praha 512. Informace: Petra Mrázková, +420 234 128 202.