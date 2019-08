Pokud tak nečinní denně, míří do prostor „coworků“ za přednáškami nebo kurzy. Případně tam na několik měsíců pošle tým vyčleněný na speciální projekt. Takové jsou zkušenosti největšího hráče v metropoli, konceptu Spaces, který má svá centra v nejžádanějších kancelářských lokalitách na Starém Městě, v Karlíně, na Smíchově a Pankráci.

Další silnou skupinu klientů tvoří lidé na volné noze a začínající firmy, takzvané start-upy.

První coworkingová kancelář otevřela v centru Prahy už v roce 2009, poptávka ale výrazně roste teprve v posledních letech. Velký vliv na to mají mileniálové, kteří se stávají nejsilnější ekonomicky aktivní skupinou. Generace, do níž mezinárodní společnosti zpravidla řadí lidi ve věku 24 až 31 let, upřednostňuje individuální přístup, kvalitní služby a budování kontaktů. Standardní kancelářský open space jí nepřipadá atraktivní.

Tři desítky center řadí Prahu mezi špičku

„Snaha přilákat nové talenty nabývá na významu s ohledem na přístup mileniálů a nízkou míru nezaměstnanosti,“ potvrzuje Lenka Hrudíková z CBRE.

Aktuálně coworkingové prostory tvoří desetinu nových pronájmů moderních kanceláří. A jejich podíl podle CBRE strmě poroste. Praha se už nyní řadí s více než třemi desítkami center mezi evropské coworkingové metropole.

„Poptávky máme hlavně od velkých, mezinárodních společností. Variabilitu spojenou s programem a servisem oceňují zaměstnanci. Managementu vyhovuje, že platí jen za využité metry a hodiny,“ říká manažer Spaces Karel Pelán.

Ještě před pár lety dokázaly firmy nalákat zaměstnance na přinejmenším občasný home office. „Práce z domova má ale svá úskalí a klade na lidi poměrně vysoké nároky. Především vyžaduje sebekázeň a schopnost organizovat si čas, prověří i komunikační dovednosti a počítačovou gramotnost,“ vysvětluje Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas.

Pracovníci na volné noze zase někdy trpí izolací. V coworkingových centrech mohou navazovat kontakty nejen s lidmi z podobných oborů. Různá centra cílí na různé profesní i sociální skupiny. Někde mají k dispozici hlavně špičkové technologické zázemí, jinde sportovní nebo relaxační vybavení, případně hlídání dětí.

Trend: lidé pracují více na dálku

„Způsob, jakým pracujeme, se změnil. Tento trend potvrzuje náš celosvětový průzkum Global Workspace Survey, podle něhož více než polovina lidí dnes pracuje na dálku nejméně dva a půl dne v týdnu,“ tvrdí Karel Pelán.