Vozový park společnosti Pražské vodovody a kanalizace se rozšířil o recyklační vůz na vysokotlaký proplach a čištění kanalizace Kaiser ECO na podvozku Scania s pohonem na bioCNG. V této kategorii se jedná vůbec o první vůz ve střední Evropě na tento pohon. PVK za něj zaplatily necelých 13 milionů korun. Jedinečnost tohoto typu vozidla spočívá v kombinaci zvoleného pohonu motoru a speciální nástavby jejíž technologie umožňuje oddělit z nasávané směsi pevnou složku a vodu po vyčištění znovu použít pro čištění jako vodu tlakovou.

Náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček k tomu uvedl: „Jsem rád, že klimatický závazek hlavního města Prahy o snižování emisí CO2 nám pomáhají naplňovat i naše městské firmy. O to víc mě těší, že Pražské vodovody a kanalizace jsou první ve střední Evropě, kdo bude pro provoz takového vozidla využívat bioCNG.“

Vůz šetří životní prostředí

Nový vůz s pohonem na bioCNG ušetří ročně zhruba 10 tun CO2 a do pražského ovzduší tak vypustí o 58 procent méně škodlivin, než auto s naftovým motorem. Kanalizaci čistí vysokým tlakem vody.

Princip funkce recyklačního vozidla

„Tryska se zavede do kanalizace a zpětným táhnutím se vytvoří tlakový trychtýř, který táhne veškeré nečistoty zpátky a dochází k nasání do odsávací hadice. Hadice je následně odsaje do nádrže ve vozidle. To špinavou vodu vyčistí a použije znovu. Oproti běžným vozům zvládne odvézt až dvojnásobek nečistot,“ popsal způsob čištění generální ředitel PVK Petr Mrkos.

Zdroj: Youtube

„Jsme velmi rádi, že právě PVK získaly tento vůz jako první a že můžeme otestovat nejmodernější technologii. Od nákupu vozu si slibujeme úsporu provozních nákladů a výrazně nižší zátěž životního prostředí v hlavním městě,“ prohlásil Petr Mrkos. „Čistící vůz se bude pohybovat především v širším centru metropole. Pokud se osvědčí, uvažujeme o zakoupení dalších kusů,“ dodal Mrkos.

CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn z anglického originálu Compressed Natural Gas. Jeho hlavní složkou je metan. BioCNG je plnohodnotnou náhradou klasického CNG a je možné ho spalovat ve všech autech s pohonem CNG. Vyrábí se z obnovitelných zdrojů bioplynu, jakým je například plyn vznikající přirozeně při čištění odpadních vod. V současné době se z bioplynu v pražské Ústřední čistírně odpadních vod vyrábí elektřina, ale již příští rok se začne s výstavbou jednotky umožňující úpravu bioplynu na bioCNG, který bude využíván k pohonu vozidel PVK.