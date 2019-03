Už v září 2018 při otevření prodejny v budově, kde sídlila Česká spořitelna a kde se v horních patrech nyní nachází butikový hotel z české sítě Pytloun, zástupci IKEA tvrdili, že si chtějí konceptem „pop-up store“ ověřit reakce zákazníků. V domovském Švédsku, ale třeba i ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Velké Británii si lidé tento formát oblíbili.

V Česku ne, když IKEA Point ani ne po roce fungování zavře? Server Aktuálně.cz uvedl, že z interního výzkumu mezi zákazníky podle řetězce vyplynulo, že naprosté většině lidí (90 %) se nový formát prodejny líbí. Atmosféra místa i osobní přístup zaměstnanců je sympatický 92 procentům respondentů. Na internetu se objevují pochvalné recenze, návštěvníci obchodu v centru metropole ocenili zejména kavárnu, která má být místem setkávání. Káva evidentně lidem chutnala.

Zákazníci si zboží mohli v IKEA Pointu prohlédnout a objednat, nikoliv koupit. Mnohé zaujala i novinka - služba Modrá taška, díky níž je možné si objednat doplňky, které se vejdou do typické modré tašky o objemu 71 litrů, a do 24 hodin si je vyzvednout přímo v obchodě na Václavském náměstí. Podle výzkumu švédské firmy by kupující uvítali rozšíření služeb i o výdejní místo pro internetový obchod a prodej doplňků do bytu.

Dočasný projekt

Denně prošlo obchodem tisíc lidí, což byl stanovený cíl. V průběhu času byl místo obývacího pokoje zájem o kuchyň, takže IKEA prostor rozšířila a zajistila i služby interiérového designéra, který zákazníkům mohl poradit a pobavit se o jejich představách při zařizování bydlení.

Tak kde byl problém? „Obchod na Václavském náměstí byl od začátku koncipován jako dočasný projekt, na které jsme si chtěli vyzkoušet koncept menšího prostoru v centru města. Nájemní smlouvu máme do konce srpna a o jejím dalším prodloužení nevyjednáváme,“ řekla deníku E15 Zdeňka Pecková, mluvčí společnosti. V loňském roce přitom média psala o dvouleté nájemní smlouvě.

Osmdesát procent lidí začíná nákup on-line

Ani dotaz serveru Aktuálně.cz, jestli IKEA Point končí úplně, nebo se přestěhuje či rozšíří, společnost nedala přesvědčivou odpověď. „Našim současným i novým zákazníkům chceme umožnit, aby pro ně IKEA byla dostupná v místě i čase, kdy to potřebují. Víme, že osmdesát procent našich zákazníků začíná svůj nákup on-line, a současně víme, že osobní návštěva IKEA, ať už v podobě klasického obchodního domu či jiném formátu, během nákupu stále hrají důležitou roli. Jsou totiž při zařizování domácnosti zdrojem inspirace a informací,“ uvedla Mounia El Hilali Acherkouk Yakhlef, generální ředitelka IKEA pro region Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Švédský řetězec IKEA v Česku provozuje čtyři obchodní domy - dva v Praze a po jednom v Brně a Ostravě. Ve finančním roce 2017/2018 zde firma zvýšila tržby o 3,5 procenta na deset miliard korun. Zisk dosáhl 885 milionů korun. Pozitivní vývoj tržeb je dán vyšší návštěvností obchodů i příznivou ekonomickou situací.