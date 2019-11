Nové byty. U stanice metra D Libuš má vyrůst sídliště pro 10 tisíc lidí

Nová linka metra D bude příležitostí pro developery. Už nyní se začínají rýsovat mantinely pro to, co bude možné v okolí nových stanic postavit. Aktuálně vznikl návrh Územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra Libuš. Počítá s výstavbou 4 tisíc bytů pro téměř deset tisíc lidí. V nových kancelářích by mělo pracovat 2 tisíce zaměstnanců.

Prostranství na pražské Libuši, kde by podle územního rozhodnutí měla vyrůst stanice metra na lince D. | Foto: Deník / Martin Divíšek