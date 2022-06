Na podkladech se nakonec dohodlo několik partnerů, mimo jiné Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), Pražská developerská společnost (PDS) či hlavní město Praha,

Přitažlivá čtvrť se vším všudy

Na osmi hektarech městských pozemků, představujících největší rozvojové území v širším centru metropole, které majetkově ovládá hlavní město Praha, se připravuje výstavba celkem 2200 městských bytů a zhruba 40 až 50 tisíc metrů čtverečních ploch pro kanceláře, maloobchod a nekomerční účely. Projekt, který naváže na multifunkční výstavbu na Rohanském ostrově a stávající zástavbu v Libni, bude vznikat v několika etapách v horizontu pěti až deseti let. Proměna Palmovky by tak měla být hotova do roku 2033.

Novou část Prahy 8, vymezenou ulicí Sokolovskou, Zenklovou, Vojenovou, Libeňským mostem a Švábky, ale budou tvořit nejen bytové domy a administrativní objekty s restauracemi, kavárnami, obchody a službami. Počítá se tu i s občanskou vybaveností v podobě základní školy a kulturního centra s knihovnou a velká pozornost bude věnována i veřejnému prostoru. Vznikne zde centrální park s promenádou, několik menších náměstí a řada vnitrobloků se zelení, lavičkami a vodními prvky.

„Palmovka je svou velikostí, industriální minulostí a rozvojovým potenciálem srovnatelná s Andělem. Zatímco na Smíchově je ale přestavba brownfieldů tažena soukromými investory, na Palmovce jej díky vlastnictví pozemků iniciuje město. Naší ambicí je proměnit Palmovku v pulzující novou čtvrť, která bude mít pro pravý břeh Vltavy stejnou gravitační sílu, jakou má Anděl pro ten levý,“ uvedl Petr Hlaváček, první náměstek primátora hlavního města Prahy pro územní rozvoj.

V prosinci loňského roku se zástupci hlavního města Prahy a ministerstva financí shodli na tom, že Agentuře Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA), která nyní sídlí v nedaleké Jankovcově ulici v Praze 7, nabídnou nové vhodné místo, aby její sídlo zůstalo i nadále v Praze. Vybráno bylo Centrum Nová Palmovka, nacházející se u Sokolovské ulice, které v téže době hlavní město Praha převzalo od Městské části Praha 8 a společnosti Metrostav a ukončilo tak jejich letitý obchodní spor.

Aktuálně je Centrum Nová Palmovka v portfoliu Pražské developerské společnosti a ta podniká kroky potřebné k tomu, aby Praha a ministerstvo financí mohly Agentuře Evropské unie pro Kosmický program nové sídlo závazně nabídnout a garantovat termín jejího nastěhování.