Podle hnutí Praha sobě, které je v Praze 1 v opozici od „převratu“ na radnici loni v lednu, městská část prodělává na pronájmu žofínského paláce každým rokem pět milionů korun. Průměrně na nejrůznější opravy a údržby ročně dá 13 milionů korun, agentura NKL jí platí ale pouze osm milionů korun.

„Radnice svou nejluxusnější nemovitost poskytuje stejné společnosti už od 90. let. Za čtvrt století jí nájemné zvedla jen ze šesti na osm milionů korun a nadto ještě nasypala miliony do provozu a oprav. Jen za posledních pět let investovala 84 milionů korun z veřejných peněz, což při odečtení pojistky a nájemného dělá pět milionů korun ročně, o které zůstává Praha 1 v minusu,“ uvádí opoziční Praha 1 sobě.

Žádost se ještě posuzuje

Smlouva byla naposledy prodloužena v roce 2010 v době vlády ODS a již tehdy se na nevýhodný obchod sesypala kritika. Dokument platí do roku 2024, nová smlouva se nyní řeší na roky 2025 až 2035. „Reagovali jsme na žádost současného nájemce, který má právo tři roky před vypršením lhůty požádat o prodloužení nájmu. Jeho žádost máme na stole a od poloviny loňského roku ji posuzujeme,“ brání se starosta Petr Hejma (STAN).

„Je relativní soudit, zda smlouva je, či není výhodná. Muselo by se vyzkoušet na trhu, na jakou cenu bychom dostali. Nájemné se zvedlo v souladu se smlouvou,“ říká Hejma.

Agentura NKL se k situaci nevyjádřila

Způsob, jakým je Žofín pronajatý, je podle někdejšího starosty Pavla Čižinského (Praha 1 sobě) nesprávný. „Současná koalice dává najevo, že smlouvu hodlá prodloužit a nechce jít do tržní soutěže. Je to jasné po tom, co se dělo na mimořádném zastupitelstvu,“ říká Čižinský.

Opozice totiž kvůli situaci svolala mimořádné zastupitelstvo s tím, že chce budoucnost Žofína projednat veřejně a vypsat transparentní výběrové řízení. Problém podle Čižinského tkví v tom, že v tomto případě není nutné vypisovat výběrové řízení, ale postačuje vypsání záměru na úřední desce městské části. Zájem přihlásit se do výběrového řízení již projevila magistrátní společnost Obecní dům.

Podle Hejmy agentuře NKL, která nyní Žofín provozuje, chybí tržby z plesů a dalších luxusních akcí, přesto musí dál platit nájem a hradit náklady. Agentura NKL se k situaci nevyjádřila. „Nebudu to komentovat,“ řekl Pražskému deníku jednatel agentury Jaroslav Pácha.