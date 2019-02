Mnoho chlapců a dívek v hlavním městě řešilo během dospívání problém najít místo, kde by mohli pilovat tvorbu svých amatérských kapel. Někteří začínající hudebníci často neměli ani peníze na drahé nástroje. U jiných mohlo hraní doma rušit sousedy.

Nová pražská sdílená zkušebna je právě takovým lidem určena, poslouží také individuálním muzikantům, kteří nemohou trénovat jinde. Od 11. února funguje „hudební fitko” na adrese Plzeňská 70. Na začátku jsou k dispozici digitální piana a bicí, klávesy, akustické i basové kytary nebo housle a viola. Postupně bude přibývat technika, noty i nástroje podle přání samotných hráčů.

Větší zábava ve více lidech

„Naším snem je, aby se na místě mohli hudební nadšenci potkávat a navzájem se v hraní podporovat, protože ve více lidech je to vždycky větší zábava,” píší zakladatelky Melogee na facebookových stránkách.

„Chtěli jsme vytvořit místo pro ty, kdo si touží zahrát, ale mají v cestě nějakou překážku. U hudebníků, kteří už měli některý z nástrojů aspoň párkrát v ruce, je to nejčastěji problém s trénováním. Jsou limitováni třeba spolubydlícími, sousedy, dětmi. U těch, kdo uvažují o hře jako o zcela novém koníčku, jde o to, že mnohdy nechtějí nástroj hned kupovat, ale nejdříve si ho párkrát vyzkoušet, osahat. Neví, jestli je to bude bavit a jak jim to půjde,” vysvětluje poslání zkušebny Veronika Kynclová, jedna ze zakladatelek.

Podobný rozjezd jako Rekola

Rozjezdu Melogee pomohla účast v akceleračním programu Social Impact Award, který pořádá na české půdě Impact Hub. Účastníci se učí čtvrt roku, jak rozjet byznys. Podobně se prosadil třeba projekt sdílených jízdních kol s názvem Rekola.

Kynclová s Bauerovou začaly svou cestu organizací jednotlivých hudebních akcí pro začátečníky i pokročilé, nyní otevřely veřejnosti nevšední zkušebnu. Podle Pauerové v Melogee mohou pomoct s radou od zkušenějších či s výběrem lektora.

Prostory hudební zkušebny najdou milovníci hudby v Praze 5. V testovacím provozu budou veřejnosti otevřené ve všedních dnech od 17:00 do 21:00. Provozovatelky chtějí Melogee ještě zútulnit, pořádat workshopy a vytvořit síť učitelů hudby. A časem třeba proniknout i do dalších měst.